Taylor Mega e Giorgia, Erica Piamonte: “Queste rose si ammosceranno”

Erica Piamonte torna ad attaccare Taylor Mega e Giorgia Caldarulo

Nuovo scontro a distanza tra Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello 16, e Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne. La nuova fidanzata di Taylor Mega ha definito “grezza” la commessa toscana durante una puntata di Pomeriggio 5. Una replica, da parte di Giorgia, ad Erica, che l’aveva definita il giorno prima – sempre nel salotto di Barbara d’Urso – “moscia”. Ora Erica ha voluto dire la sua su Instagram, dove ha spiegato il motivo per il quale ha espresso il suo giudizio su Giorgia. Ma la giovane non ha risparmiato una frecciatina nei confronti della storia d’amore tra Giorgia e Taylor, nata da qualche giorno e venuta a galla grazie ad alcune foto pubblicate sul settimanale Nuovo.

Erica Piamonte contro Giorgia Caldarulo: frecciatina a Taylor Mega

“Se ti ho definito moscia è perché sono stata invitata dalla signora Barbara d’Urso ad esprimere un commento”, ha detto Erica Piamonte nelle sue storie di Instagram. “Sei una persona superficiale perché io mai mi permetterei di giudicare chi non conosco. Magari il tuo vocabolario è limitato e per questo mi hai definito grezza, anche se chi mi conosce sa perfettamente che non è così”, ha aggiunto. L’ex del Grande Fratello ha voluto concludere con una bella frecciatina a Giorgia e Taylor Mega: “Hai detto che se son rose fioriranno, secondo me queste rose si ammosceranno”.

Erica Piamonte non crede alla storia d’amore tra Giorgia e Taylor Mega

Dunque, Erica Piamonte non crede minimamente alla relazione tra Giorgia Caldarulo e Taylor Mega. Quest’ultime, invece, continuano a frequentarsi e a conoscersi sempre meglio: fuoco di paglia o passione duratura? Chi vivrà, vedrà!