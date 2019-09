Taylor Mega-Giorgia Caldarulo, il paparazzo: “Uno show”. Erica commenta

Taylor Mega – Giorgia Caldarulo, il paparazzo a Pomeriggio Cinque: “Tutto uno show, me lo ha detto una persona vicinissima all’influencer”. Erica Piamonte commenta in studio

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo stanno insieme? Tutto vero? E tra l’influencer friulana ed Erica Piamonte cosa c’è stato dopo il Grande Fratello? Tutte domande su cui si è cercato di fare chiarezza nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, dove c’è stata ospite in studio proprio la Piamonte. Con lei anche un paparazzo professionista che senza troppi giri di parole ha sostenuto che la relazione saffica tra Mega e Caldarulo, certificata da una foto di un bacio ardente pubblicato in copertina dal settimanale Nuovo, sia tutta una messa in scena.

Il triangolo Taylor-Giorgia-Erica

“Tu e Taylor stavate insieme?”, ingrana subito la d’Urso. “C’è da precisare un particolare – risponde Erica -. Lei aveva un fidanzato. Questo è il motivo per cui non si può dire che eravamo fidanzate. Abbiamo fatto le vacanze insieme. Dormivamo assieme e tutto il resto viene appresso”. L’ex gieffina poi aggiunge: “Io sono arrabbiata perché ho scoperto questa cosa guardando Pomeriggio 5 da casa. Quando l’ho vista entrare qui, stavo già facendo il video per taggare la mia cucciolina“. La Piamonte ribadisce quindi di aver ricevuto una doccia gelata guardando la tv, dicendo di non conoscere Giorgia Caldarulo. E proprio sull’affaire Giorgia-Taylor interviene il paparazzo presente in trasmissione: “È tutto show, mi è stato detto da una persona vicinissima a Taylor Mega“. Il fotografo, agitando il cellulare, spiffera che sarebbe stato messo al corrente della messa in scena poco prima di arrivare nel programma

Erica Piamonte a Pomeriggio 5: “Giorgia? Non capisco come le possa piacere nel carattere. È più moscia”

Erica, stuzzicata sempre dai presenti in studio, ha inoltre detto: “Non ce la faccio a far finta di niente. È logico che mi piaceva. Io l’ho vissuta ma non mi sembra la stessa persona di quando mi mandano le Stories insieme all’altra. Giorgia è un tipo molto differente da me. Non capisco come le possa piacere nel carattere. È più moscia.”