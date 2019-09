Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, altre dolcezze: finte? Parla l’influencer

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, arrivano altre dolcezze: tutto finto? Parla l’influencer friulana

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo continuano a scambiarsi dolcezze sui social. Negli ultimi post di entrambe non sono infatti mancati cuoricini reciproci. Non sono nemmeno mancate le voci che continuano a sostenere che la coppia lesbo sia stata creata a tavolino, per visibilità. Sono tanti coloro che credono che lo scoop dato dal settimanale Nuovo (la rivista diretta da Riccardo Signoretti è stata la prima a diffondere lo scatto in cui le due influencer si baciano ardentemente) sia stato architettato con la complicità delle dirette interessate. Sulla questione è intervenuta direttamente Taylor, essendo stata chiamata in causa da una persona che fa parte della comunità Lgtb.

La risposta di Taylor a chi sostiene che lo scoop sia stato costruito

Aurora, questo il nome della donna facente parte della comunità Lgtb che ha contattato Taylor su Instagram, ha sostenuto che la notizia sia stata creata ad arte, aggiungendo che simili questioni, se affrontate in un certo modo, fanno del male a chi ogni giorno lotta per conquistare diritti a favore dei propri principi. Sul ragionamento è intervenuta direttamente Mega che, di fatto, ha negato di aver voluto creare scalpore volontariamente: “Secondo il tuo ragionamento la prossima volta che voglio baciarmi con una persona mi devo chiudere in un bagno. Ok.”

Le reazioni dopo o scatto del bacio di Taylro, Giorgia ed Erica Piamonte

Poco dopo la fuoriuscita dello scoop, Mega aveva detto: “Vorrei affrontare il tema del gossip di oggi nel modo giusto senza far casini. È un tema molto delicato, ho provato a parlarne più volte nelle mie storie, anche se in maniera molto leggera. In questo momento mi sto frequentando con una persona, però non avrei voluto che uscissero queste foto perché la mia famiglia non era al corrente di questo mio lato. In più c’è anche un’altra persona che non avrei voluto far soffrire”. A stretto giro era intervenuta anche Giorgia: “Per favore, portatemi rispetto. Io non ho fatto niente a nessuno e la situazione a casa non è facile”. Furente invece la reazione di Erica Piamonte che ha ammesso di avere dall’inizio dell’estate una relazione segreta con Taylor.