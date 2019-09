Taylor Mega bacia Giorgia, Erica Piamonte furiosa: “Stavamo insieme”

Taylor Mega e Erica del Grande Fratello stavano insieme: la confessione dopo il bacio a Giorgia Caldarulo

Le foto del bacio tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne, hanno scatenato una vera e propria bufera. E nel gossip del giorno si è intromessa Erica Piamonte, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, che si è scagliata duramente contro Taylor. Il motivo? A detta di Erica, la Piamonte e la Mega hanno una storia d’amore dall’inizio dell’estate e la toscana non sapeva nulla delle foto di Giorgia che sono poi state pubblicate sul settimanale Nuovo, nel numero in edicola questa settimana.

Erica Piamonte furia contro Taylor Mega: “Vergogna”

“Ma tu non ti fai schifo? Non ti vergogni? Siamo state tutta l’estate insieme e chiaramente non eravamo solo amiche, ma questa cosa non si poteva dire perché i suoi genitori non gradivano. Invece queste foto le gradiscono? Chi ca**o è questa? Io non l’ho mai sentita nominare! E soprattutto con quale coraggio fino a ieri sera mi dicevi ‘amore mi manchi’, mi mandavi cuori? Secondo me ti dovresti sotterrare!”, ha detto furiosa Erica Piamonte su Instagram. A quanto pare, come sospettavano i più maliziosi, tra l’ex gieffina e l’opinionista di Barbara d’Urso c’è sempre stato molto più di una banale amicizia. Le due si sono amate in gran segreto per tutta l’estate e giorno dopo giorno la loro storia d’amore è diventata sempre più importante. Almeno per Erica, che è rimasta sconvolta dalle foto tra Taylor e Giorgia Caldarulo.

Taylor Mega non ha ancora replicato a Erica Piamonte

Al momento in cui scriviamo Taylor Mega non ha replicato a Erica Piamonte, con la quale il rapporto è ormai a rischio. Nelle ultime ore però l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è mostrata piuttosto affranta per via delle foto uscite sulla rivista di Riccardo Signoretti. Fare coming out non era nei piani di Taylor, che voleva tenere nascosto questo segreto ancora per un po’.