Taylor Mega, bacio passionale con ex corteggiatrice UeD: foto e mugugni

Taylor Mega paparazzata mentre bacia con passione un’ex corteggiatrice UeD: “Fidanzata segreta”, lo scoop di Nuovo. Ma qualcosa non torna: mugugni dei fan

La vita sentimentale di Taylor Mega continua a essere molto chiacchierata. Anche perché pare che sia piuttosto movimentata. L’ultimo spiffero, soffiato da Riccardo Signoretti (direttore della rivista Nuovo), racconta e fotografa un bacio passionale tra l’esplosiva influencer e un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Signoretti ha mostrato lo scambio di affetto tra le due donne in anteprima su Instagram, pubblicando la paparazzata e parlando addirittura di “storia segreta”. Chissà come reagirà Taylor che da Nuovo è stata ‘pedinata’ anche nei giorni scorsi. Intanto a molti utenti social qualcosa non torna e i mugugni si sono sprecati.

Scoop o foto costruita a tavolino?

“Taylor Mega non smette di stupire. Sul settimanale Nuovo, in edicola giovedì, tutti i segreti e le foto esclusive della sua nuova storia d’amore con una bellissima ragazza mora, già vista a Uomini e Donne”. Questo il post di Signoretti che accompagna l’istantanea in cui si vede l’influencer baciare un’ex corteggiatrice. Ma di chi si tratta? Alcuni fan scommettono che la bella mora in questione sarebbe Giorgia Caldarulo. Il condizionale è più che d’obbligo in quanto la ragazza non è identificabile al 100%. Inoltre su Instagram la notizia sta provocando molte reazioni e sono diversi gli utenti che sono convinti che qualcosa non torni. Altrimenti detto in tanti sostengono che la foto sia stata orchestrata a tavolino per creare un po’ di gossip.

Signoretti e il pallino per Taylor Mega: dal fidanzato spagnolo alla fidanzata segreta

Soltanto pochi giorni fa era stato sempre Signoretti a spifferare che Taylor aveva trovato un nuovo fidanzato di origine spagnola. Pare proprio che il direttore di Nuovo abbia particolare attenzione per l’influencer. Peccato che poco dopo la diffusione della notizia, Mega ha detto di essere “single da sei mesi”. Ora al posto di un fidanzato spunta una ‘fidanzata segreta’. Chissà…