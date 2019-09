Taylor Mega e Erica Piamonte, parla Giorgia: “Non ho rovinato nulla”

Giorgia Caldarulo parla della storia d’amore tra Taylor Mega e Erica Piamonte del Grande Fratello

Il triangolo lesbo che coinvolge Taylor Mega, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo sta infiammando il web. Le foto del bacio tra la web influencer e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno fatto il giro del web. E lo sfogo di Erica del Grande Fratello ha peggiorato la situazione, tanto che Giorgia è corsa a difendersi sui social network. Presa di mira da parecchi haters, l’ex protagonista del Trono Classico ha fornito la sua versione dei fatti, nella quale ha ribadito di non aver mancato di rispetto a nessuno, né a Taylor né ad Erica.

Le parole di Giorgia Caldarulo sulla storia tra Taylor ed Erica

“Sto ricevendo tantissimi insulti da parte di persone omofobe ma anche da parte di chi sostiene che abbia rovinato una relazione. Mi dà fastidio essere insultata per nulla. Io ho conosciuto Taylor Mega da single: non ho mancato di rispetto a nessuno, non lo farei mai nella mia vita”, ha chiarito Giorgia Caldarulo su Instagram. “Per favore, portatemi rispetto. Io non ho fatto niente a nessuno e la situazione a casa non è facile”, ha aggiunto la giovane modella. Intanto Taylor Mega ha deciso di restare in silenzio dopo lo sfogo di ieri sera. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è limitata a scrivere: “Se non parlo sono una st…a, se ne parlo è business”.

Erica Piamonte su tutte le furie per il gesto di Taylor Mega

Nel frattempo non si placa l’ira di Erica Piamonte, diventata popolare grazie all’ultima edizione del Grande Fratello. La commessa toscana ha ammesso di avere dall’inizio dell’estate una relazione segreta con Taylor Mega, conosciuta grazie al reality show di Canale 5.