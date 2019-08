Federico Bernardeschi papà? Figlio con Veronica Ciardi in gran segreto: lo scoop

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi genitori? Il gossip del giorno sul calciatore della Juventus

Federico Bernardeschi è diventato papà? Veronica Ciardi, la sua compagna da qualche anno, avrebbe dato alla luce il loro primo figlio. Il gossip è arrivato dal profilo Instagram di Gabriele Parpiglia, che aveva promesso sulle frequenze di Radio Deejay un grande scoop per oggi. Lo ha rivelato durante la trasmissione di Andrea e Michele, due speaker della radio di Via Massena, mantenendo quindi la promessa fatta nelle scorse ore. Non sono spuntate, durante i mesi della gravidanza, delle foto di Veronica Ciardi incinta, nessun pancione che lasciasse intuire nulla, ma non ci sono ragioni per non credere alle parole di Parpiglia. La coppia infatti mantiene un profilo basso, i due tengono molto alla loro privacy e riescono ad avere un rapporto molto riservato, riuscendo ad apparire pochissimo sulle riviste di gossip.

Bernardeschi è diventato papà, lo scoop: “Privacy voluta con forza”

Tuttavia, a Parpiglia non è sfuggita la novità ed era a conoscenza della nascita del figlio di Bernardeschi e Veronica Ciardi e lo ha rivelato oggi! Stando a ciò che ha detto, pare di capire che lui sapesse dell’arrivo della cicogna in casa Bernardeschi ma ha scelto di rispettare la privacy della coppia. Ecco cosa ha detto, infatti: “La bella notizia è questa, che Federico Bernardeschi, calciatore della Juve e della Nazionale, nonché persona stupenda e strepitosa, pochi mesi fa e in gran segreto, mantenendo un rispetto per una privacy sua, voluta con forza, è diventato papà. Per la felicità della compagna Veronica”. Ha specificato di aver voluto mantenere il rispetto per la privacy, quindi Bernardeschi potrebbe aver chiesto di non divulgare la notizia.

Federico Bernardeschi, un figlio con Veronica Ciardi? Le news

Questo scoop non solo confermerebbe il ritorno di fiamma fra il calciatore della Juventus e l’ex gieffina, ma arricchisce ulteriormente il gossip con la nascita di un figlio! Neanche i canali ufficiali della Juventus hanno divulgato la notizia di Federico Bernardeschi papà, facendo gli auguri ai neo genitori, come invece succede con gli altri giocatori (c’è stato un altro fiocco rosa in casa Juventus, ultimamente). Il calciatore, quindi, avrebbe chiesto a tutti di mantenere il segreto e in tal caso sarebbe riuscito nel suo intento. Fino a oggi.