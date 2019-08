Veronica Ciardi e Bernardeschi di nuovo insieme: è ritorno di fiamma?

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sono tornati insieme?

L’estate 2019 si conferma ancora una volta l’estate dei ritorni di fiamma. Dopo Belen e Stefano, la Satta e Boateng, Ultimo e Federica, sembra siano tornati insieme anche Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi. Il calciatore della Juventus e l’ex concorrente del Grande Fratello 10 si erano lasciati nel 2017 in maniera civile, con tanto di dolci parole di stima e affetto. Ma ora sono stati pizzicati in vacanza insieme dal settimanale Nuovo. I paparazzi hanno sorpreso Bernardeschi e Veronica su un barca con amici, al largo di Porto Cervo, in Sardegna. Secondo le indiscrezioni i due avrebbero deciso di dare una seconda chance al loro amore, nato per caso quando Federico giocava ancora nella Fiorentina. Stando a quello che sussurrano i beninformati lo sportivo vorrebbe addirittura mettere su famiglia con la Ciardi, 9 anni più grande del compagno.

Dove e quando si sono conosciuti Veronica e Federico

La storia tra Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi è nata nell’estate 2016 a Formentera. Il primo incontro tra i due è avvenuto grazie ad amici in comune e per entrambi si è trattato di un colpo di fulmine. L’ex gieffina e il calciatore hanno sempre vissuto il loro sentimento lontano da gossip e telecamere, nella totale privacy e riservatezza.

La vita di Veronica Ciardi prima di Bernardeschi

Veronica Ciardi si è fatta conoscere al grande pubblico nel 2010, grazie al Grande Fratello. Qui ha fatto scalpore il suo rapporto di amore e amicizia con la modella napoletana Sarah Nile.