Giorgio Chiellini papà per la seconda volta: la prima foto della figlia Olivia

Giorgio Chiellini è diventato papà per la seconda volta: è nata Olivia

Giorgio Chiellini papà per la seconda volta: ieri è venuta al mondo Olivia, la seconda figlia del calciatore e sua moglie Carolina. La coppia ha già un’altra figlia, Nina, che ha quasi quattro anni ed è la prima fan del difensore della Juventus. La famiglia Chiellini si è allargata ieri, 20 giugno 2019, ma solo oggi la coppia ha postato la prima foto di Olivia. Non hanno mostrato il suo volto, né aggiunto molti dettagli sulla sua nascita. Per esempio l’ora oppure il peso, dettagli sempre ricercati dai più curiosi. Nella foto si vede la manina della piccola Chiellini, che stringe il dito di papà Giorgio. Anche mamma Carolina ha postato la stessa foto, scegliendo però il bianco e nero. Come didascalia il nome della figlia e la data di nascita, insieme a dei cuori rossi.

Chiellini papà, Olivia è la seconda figlia del calciatore: il messaggio della Juventus

L’annuncio ieri è stato dato dai profili ufficiali della Juventus: “Fiocco rosa in casa Chiellini! Oggi è nata Olivia, la secondogenita del nostro Capitano! Congratulazioni e felicitazioni a mamma e papà!”. Ma poche ore fa il calciatore ha postato la prima foto della figlia Olivia. Sotto al post sono arrivati tantissimi messaggi di auguri per Giorgio Chiellini e Carolina ma anche tanti calorosi benvenuti alla piccola Olivia. Molti commenti anche da calciatori, ma uno fra tutti è spiccato per originalità e simpatia. Stiamo parlando di Luca Toni, che ha commentato così: “Grande Giorgioneeeee!!!! Stesso giorno di mia figlia!!! Aiutooooooo te ne accorgerai!!”.

Giorgio Chiellini, è nata la seconda figlia Olivia: il commento di Luca Toni

Evidentemente la figlia di Toni è abbastanza vivace, tanto da spingere l’attaccante a mettere in guardia il collega: pare gli aspetti un bel periodo, se Olivia dovesse somigliare alla piccola di casa Toni! Non resta che far giungere a papà Giorgio Chiellini anche i nostri auguri, estesi ovviamente a Carolina e alla sorella maggiore Nina. E un benvenuto al mondo alla piccola Olivia!