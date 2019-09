Taylor Mega capelli grigi foto: il commento dell’influencer

Capelli Taylor Mega: un nuovo look o una scelta momentanea? L’influencer sorprende tutti su Instagram con alcuni video

Taylor Mega riesce sempre a far parlare di sé. E non si impegna nemmeno molto per farlo. Questa volta cos’è successo? Ha pubblicato dei video su Instagram con cui ha mostrato il suo (momentaneo?) nuovo look: capelli grigi e alla base neri. Ha lanciato un sondaggio sul noto social network per sapere cosa ne pensano i suoi follower: se l’esito dovesse essere positivo, potrebbe anche farci un pensiero e rendere definitivo quel bicolore molto alla moda. Probabilmente è una parrucca, quella che ha mostrato su Instagram, anche se è lunga come i suoi capelli. Domani potrebbe svelarci la verità.

Foto Taylor Mega capelli grigi: ecco qual è stato il suo commento

Ha commentato uno dei suoi video sui capelli grigi così: “Mai prendersi troppo sul serio”. Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di capigliature: avete visto i capelli bianchi di Cecilia Rodriguez? Taylor Mega potrebbe pensare di cambiare drasticamente il suo colore preferendo un effetto simile a quello della sua amica – anche se i fan sperano che un giorno diventi la sua fidanzata – Erica Piamonte, trovatasi nell’occhio del ciclone per la sua ultima foto.

Taylor Mega chiarisce la storia sul fidanzato milionario

Non molte ore fa, la famosa influencer ha fatto anche chiacchierare per quelle parole rivolte al suo presunto fidanzato; nella notte ha però voluto chiarire tutto: “Ho tolto la storia sul milionario perché era stata fraintesa. Non parlavo di fatti che mi riguardavano. Peace and love”. Ora è tutto chiaro.