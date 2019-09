Taylor Mega attacca l’ex fidanzato milionario: “Che poraccitudine”

Taylor Mega attacca sui social l’ex fidanzato milionario: il piccolo sfogo

Taylor Mega attacca il suo ex fidanzato e lo fa senza fare alcun nome. La modella 25enne si lascia andare a un brevissimo sfogo su Instagram, che riguarda appunto un uomo con cui ha di certo avuto una relazione. Potrebbe trattarsi di Hormoz, il 56enne milionario con cui è stata beccata questa estate in vacanza in Sardegna. Scendendo nel dettaglio, lo scorso mese di luglio Novella 2000 fotografava i due mentre trascorrevano del tempo insieme sulla spiaggia. Solo qualche tempo prima, il settimanale Oggi lanciava la notizia su questa relazione, tra Taylor e il milionario iraniano. Sembra che la storia sia giunta al capolinea e a darne conferma è la stessa influencer. Sul suo account Instagram, dove è seguita da più di un milione di persone, fa un particolare sfogo riguardante proprio l’ormai ex fidanzato. La modella sceglie, naturalmente, di non fare il nome della persona di cui si lamenta, ma sembra chiaro il riferimento.

Taylor Mega torna single: l’influencer parla di ex fidanzato e si lascia andare a un piccolo sfogo

“Si dicono milionari, ma poi ti lasci e non ti restituiscono nemmeno le tue cose”, scrive in queste ore sulle Stories di Instagram. Non solo, l’influencer accompagna il tutto con un hashtag: “Poraccitudine has no limites”. Si tratta dell’affermazione, diventata nota in breve tempo, fatta da Asia Nuccetelli durante la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Ora Taylor la riutilizza per spiegare una situazione spiacevole che starebbe, a quanto pare, vivendo con il suo ex fidanzato. Non possiamo dire con certezza che si riferisca al 56enne iraniano con cui è stata beccata questa estate in vacanza, ma potrebbe trattarsi proprio di lui. Nel frattempo, l’influencer attira l’attenzione sul Red Carpet del Festival di Venezia 2019!

Taylor Mega infastidita dal gesto del suo ex fidanzato e intanto incanta tutti sul Red Carpet

Sembra ci sia qualche problemino tra Taylor e il suo ex fidanzato. A farlo intendere è proprio la stessa influencer, all’anagrafe Elisia Todisco. Ma di cosa starà parlando nello specifico? Da ciò che lei scrive, pare che non le sia stato restituito ciò che è suo. Intanto, come già vi abbiamo rivelato, Taylor riesce ad attirare l’attenzione su di sé anche sul Red Carpet. Con un lungo vestito trasparente, colpisce l’interesse proprio di tutti!