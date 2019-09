Erica Piamonte in costume infiamma il Web: saluta così le sue vacanze

Fisico mozzafiato di Erica Piamonte fa impazzire i fan: l’ex gieffina non ha nessuna paura di mostrarsi

Terminato il Grande Fratello, Erica Piamonte ha intrattenuto i suoi fan non solo con i racconti della sua vita – che non mancano mai – ma soprattutto con foto super-sensuali. Seguendo i consigli da influencer della sua amica Taylor Mega, l’ex gieffina ha dato una svolta al suo profilo Instagram, facendo aumentare di tanto la temperatura! La maggior parte dei suoi follower apprezza molto i suoi scatti, altri invece avanzano spesso delle critiche: a loro dire dovrebbe esibire meno il suo corpo per discutere di argomenti più seri. Dovrebbe trasformarsi da bomba di sensualità a filosofa dei social!

Erica Piamonte in costume: la foto che infiamma Instagram

Quello che le viene detto le entra da un orecchio e le esce dall’altro. Erica Piamonte fa solo quello che si sente di fare e, negli ultimi giorni, ha risposto ai suoi hater con una foto che ha sollevato un gran polverone. Adesso ha salutato le sue vacanze (non è un addio ma un arrivederci) con una foto in costume che ha fatto impazzire i suoi seguaci: “Positive vibes”, l’ha commentata così, e ha mostrato il suo fisico frutto di anni di allenamenti in palestra.

Tutti pazzi per il corpo di Erica Piamonte, i commenti

Dopo aver parlato di alcuni insulti ricevuti per aver evitato un incidente, Erica del Grande Fratello ha pubblicato questa foto-bomba che ha scatenato i follower: “Mamma mia, Erica! Sei di una bellezza disarmante. Per non parlare della tua simpatia! Le tue stories ci fanno sempre spezzare. Continua così”; “La Piamonte è per pochi”; “Che incanto”; “Sono fiera ogni giorno di più di aver scelto te. Sei una ragazza davvero stupenda dentro e fuori. Continua così, piccola”. Oltre a conoscere alla perfezione il suo fisico di marmo, sappiamo anche qualcosa della sua vita privata?

Daniele ed Erica dopo il Grande Fratello: cosa sta succedendo in questo momento?

Per il momento Erica del Gf rimane single, nonostante i pettegolezzi su di lei e Daniele Dal Moro; nei confronti di quest’ultimo è stata avanzata una grave accusa: ci avrebbe provato con un’amica di Martina Nasoni, la sua ex fidanzata!