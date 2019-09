Grande Fratello, Daniele Dal Moro sotto accusa: “Ci provi con un’amica di Martina”

Daniele Dal Moro interessato a un’amica di Martina Nasoni? Caos su Instagram

Tutto quello che dice e fa Daniele Dal Moro viene puntualmente travisato. Durante la sua ultima diretta, ha parlato di alcuni peluche vinti a Gardaland, che si sono trasformati da teneri trofei a oggetti della discordia! Qualche fan di Martina Nasoni – che non è riuscito ad accettare la fine della relazione dei due ex gieffini – ha sottolineato alcune frasi di Daniele, attaccandolo poi senza sosta su Instagram, dove pubblica parti importanti e meno importanti della sua vita. Si comporta come quasi tutti gli ex concorrenti di reality show, in poche parole.

Martina e Daniele news, i fan difendono la prima e attaccano il ragazzo

Daniele del Gf ha chiarito qual è davvero il suo rapporto con Martina, ma per qualcuno il ragazzo sarebbe fin troppo ambiguo: “A te mi sa che Madre Natura ti ha donato solo la bellezza, dimenticandosi tutto il resto – si legge sotto all’ultima foto pubblicata dal giovane su Instagram –. Sei un ragazzo senza tatto. Oggi nella diretta, con tanto di faccia da cucciolo innamorato, avevi detto che avevi preso due peluche: uno per te e l’altro per un’altra persona, e poi verso la fine dici che quel peluche era per Veronica“.

Grande Fratello gossip, Daniele innamorato? Un’accusa contro di lui

Chi è questa Veronica? Un’amica di Martina Nasoni per la quale Daniele Dal Moro non nutrirebbe però nessun tipo di sentimento. Ci sarebbe solo una reciproca simpatia. L’ultima diretta di Daniele ha però scaldato gli animi di alcuni detrattori, che ci sono andati giù pesante: “Ma che ca..o fai questa faccia da cucciolo innamorato? Adesso ci provi con questa Veronica, che è pure amica di Martina? Che schifo che sei. Martina può ringraziare il cielo che si è liberata di te. Tu non sei per le donne. Tu le donne non riesci a renderle felici. Sei un st…zo”.

Daniele Dal Moro non resta in silenzio: arriva la risposta

Proprio Martina Nasoni, qualche giorno fa, ha spiegato cosa c’è tra lei e Daniele, e si è sempre mostrata tranquillissima. Sono alcuni suoi fan che alcune volte si scaldano troppo. Come ha risposto il ragazzo a tutti questi attacchi? Semplicemente così: “Sei un caso perso”. Se Daniele smentisce di essere interessato a un’amica di Martina, Ambra Lombardo ha invece fatto un’altra importante smentita.