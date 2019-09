Ambra Lombardo smentita conduzione Melaverde: “Non è vero”

Grande Fratello ultime notizie, Ambra Lombardo presentatrice di Melaverde? L’unica verità

La carriera da presentatrice (oltre che da modella) di Ambra Lombardo sta andando nella direzione giusta… la vedremo presto anche in Tv nei panni di conduttrice? Un sogno, per l’ex concorrente del Grande Fratello, che questa notte ha voluto fare delle precisazioni importanti su provini che avrebbe sostenuto. Negli ultimi giorni si è parlato di un presunto provino che Ambra ha fatto per Melaverde, famoso programma di Canale 5 che porta a casa dei telespettatori le particolarità del territorio italiano. Sembrava certa la notizia di Ambra Lombardo a Melaverde, ma ora l’ex insegnante ha voluto chiarire tutto.

Ambra Lombardo non sarà una conduttrice di Melaverde: il messaggio

Con una Instagram story ha spiegato che non sarà una conduttrice di Melaverde, come invece si è scritto nei giorni passati: “Non è vero. Alcune testate giornalistiche hanno scritto del mio provino per Melaverde, che io non ho mai sostenuto. Magari! Non so chi ha scritto una cosa del genere, alcune volte scrivono cose senza nessun fondamento”. Non la vedremo per il momento a Melaverde. Chissà se, dopo queste indiscrezioni, Ambra non decida davvero di provarci. Cos’ha che le manca per condurre una trasmissione di questo tipo?

Ambra e Kikò news, quello che c’è da sapere sulla coppia del Grande Fratello

La carriera di Ambra Lombardo del Gf non ha comunque avuto nessun tipo di ostacolo: il lavoro non le manca mai e la porta in giro per l’Italia (e non solo); anche la sua situazione sentimentale non le dà nessun tipo di problema: Kikò Nalli ha appena rivelato cos’ha fatto la sua fidanzata di speciale per i figli. La loro relazione procedere per il verso giusto: il Grande Fratello fa nascere anche amori autentici e amicizie inossidabili… avete visto cos’hanno fatto adesso Jane Alexander e Benedetta Mazza?