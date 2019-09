Grande Fratello Daniele e Martina, il ragazzo risponde agli ultimi gossip

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, incontri segreti? L’ex gieffino vuole mettere un punto sulla questione per chiuderla per sempre

Daniele e Martina del Grande Fratello hanno avuto degli incontri segreti? Negli ultimi giorni si sta spettegolando tanto – forse troppo – sui due ex concorrenti del reality show condotto da Barbara d’Urso: su Instagram numerosi sono i follower convinti che tra i due ci sia del tenero, ma che vogliano tenere tutto nascosto. Qual è la verità? Quando avevano deciso di dividere le loro strade, erano davvero certi della scelta che avevano fatto, per questo è alquanto improbabile che i due abbiano voluto riprovarci. Riprovare a fare cosa, poi, se una vera storia d’amore non è mai nata?

Ultime notizie Grande Fratello, Daniele Dal Moro zittisce tutti in un modo molto colorito

Dopo la risposta ai pettegolezzi da parte di Martina Nasoni, ora è il turno di Daniele Dal Moro che, tramite una Instagram story, ha fatto sapere: “Non me ne f…a un c…o! Per tutti quelli che mi rompono i co…oni, vi aspetto in sala per l’ultima proiezione”. Chiarissimo. Recentemente ha fatto parlare anche per quello che aveva detto sulla vittoria del Grande Fratello. Qualsiasi cosa dica, scatena sempre polemiche su polemiche.

Gf gossip, l’attuale situazione sentimentale di Martina e Daniele… e che c’entra Gennaro?

Se quindi è stata chiarita la situazione sentimentale di Daniele Dal Moro (è più single che mai), bisogna adesso fare lo stesso con quella di Martina Nasoni. Si è fidanzata e non ha detto nulla a nessuno? Il suo incontro con Gennaro Lillio ha scatenato i più gossippari, convinti che tra i due fosse nato qualche bel sentimento; in verità i due sono ancora amici e ultimamente non si fa altro che parlare della nuova e presunta fidanzata dell’ex di Francesca De André.