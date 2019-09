Martina Nasoni dice basta ai pettegolezzi sulla vita privata: “Non ascoltare”

Gf news, Martina Nasoni si è fidanzata in gran segreto? La vincitrice del reality risponde

Martina Nasoni non è fidanzata. Vuole chiarire una volta per tutte che, al momento, non c’è nessun ragazzo speciale nel suo cuore: qualora dovesse incontrare il suo principe azzurro, i suoi follower di Instagram sarebbero i primi a saperlo. E sì, sicuramente lo presenterà con qualche frase filosofica (quelle di cui abusano un po’ tutti) sul suo profilo social. Chiusa la breve relazione con Daniele Dal Moro – tra i due non è mai nato nulla di serio -, Martina sta frequentando solo i suoi amici. Non è tempo per l’amore, anche se in molti le hanno affibbiato dei fidanzamenti che non stanno né in cielo né in terra.

Gossip Martina Nasoni fidanzato: il messaggio

Si è parlato di una vicinanza particolare a Gennaro Lillio quando hanno passato un’intera giornata assieme a Napoli. I due – e ve lo confermiamo – sono solo amici, anche perché adesso pare che il ragazzo abbia un rapporto speciale con un’altra fanciulla. Con una semplice frase (ben recepita dai suoi sostenitori), Martina del Gf ha messo a tacere tutti gli ultimi pettegolezzi sul suo conto: “Interroga i volti, non ascoltare le lingue”.

I fan dalla parte di Martina Nasoni: basta inutili pettegolezzi

In molti le hanno scritto su Instagram: “Uniti contro l’ignoranza degli hater che tra poco arriveranno con la nuova insinuazione del giorno”; “Sei stupenda, Martina. Lascia che parlino, alza le spalle e fre…ene di queste persone che aprono la bocca senza sapere. Noi che ti vogliamo bene sappiamo e ti amiamo per come sei e per quello che ci trasmetti”; “Con le parole si possono dire tante cose, ma gli occhi, lo sguardo, sono quelli che raccontano tutto ciò che la lingua si impone di non raccontare! Tu vai oltre perché in fondo tu già sei avanti! Bellezza sana e pura”.

Martina e Daniele ultime notizie: solo amici?

E c’è stato anche qualcuno che ha avuto il coraggio di parlare di Daniele Dal Moro, dopo quello che il ragazzo aveva detto sulla vittoria al Grande Fratello: “Bellissima, sensuale, elegante, simpatica. Martina, Ma cosa aspetta Daniele a venirti a prendere e portarti in un luogo bello e tutto vostro?”. Con Daniele, ormai, non ci potrà più essere nessun tipo di futuro. Resteranno solo amici.