Cecilia Rodriguez coi capelli bianchi: foto che svelano tutto

Foto capelli bianchi Cecilia Rodriguez: l’argentina non si nasconde… ma corre ai ripari!

Non è la prima volta che Cecilia Rodriguez esibisce nuovi look su Instagram, acconciature diverse e trattamenti per viso e corpo. Questa volta ha voluto parlare di un problema ai capelli che nell’ultimo tempo ha dovuto affrontare: la canizie! Arrivata quasi alla soglia dei 30 anni, Cecilia si è accorta di avere qualche capello bianco sparso qua e là: ha deciso così di correre ai ripari recandosi dal suo parrucchiere di fiducia, che li ha coperti tutti con una tinta. La Rodriguez – proprio come Belen – ha sempre curato particolarmente il suo aspetto fisico, ma non si è mai presa troppo sul serio… altrimenti non avrebbe mai mostrato la sua ricrescita su Instagram!

Cecilia Rodriguez taglia i capelli? La simpatica minaccia al suo hairstylist

Con le foto insieme a Ignazio Moser infiamma sempre i fan, ma questa volta ha voluto parlare del trattamento ai suoi capelli: “Vorrei raccontarvi quello che stiamo facendo ma… non è molto carino. Stiamo coprendo i capelli bianchi! Hola, capelli bianchi!”. Ha approfittato di questo momento di cura di sé anche per tagliarli? Mai sia: “Non tagliare troppo, sennò ti ammazzo!”. Non abbiamo mai visto Cecilia Rodriguez coi capelli corti, eccetto in qualche scatto fotografico in cui ha indossato una parrucca.

