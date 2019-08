Cecilia Rodriguez posta una foto con Ignazio Moser: scoppia la polemica

Cecilia Rodriguez ha postato una fotografia con Ignazio che fa molto discutere, ecco perché

Va a gonfie vele la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due appaiono sempre più innamorati ed in sintonia, il che li rende inseparabili. Insomma la casa del Grande Fratello ha portato fortuna ad entrambi visto che li ha fatti trovare ed unire in una ipnotica danza d’amore. Ciò che rende speciale questa coppia è il fatto che entrambi amano mostrarsi a chi li segue senza filtri. Cecilia ed Ignazio, sui social e non, appaiono così come sono senza ritoccare le loro personalità. Questa è sicuramente una delle loro carte vincenti anche se, purtroppo, c’è chi non apprezza più di tanto. A dimostrazione di ciò c’è quanto sta accadendo in queste ore. Cecilia infatti ha postato una fotografia che la ritrae con Ignazio ma purtroppo sono in tanti che stanno storcendo il naso.

Cecilia e la fotografia ‘senza veli’ con Ignazio

Poche ore fa, la sorella minore di Belen ha postato una foto nel suo profilo Instagram dove la si vede in un mezzo topless con il suo Ignazio, anche lui con addosso solo gli slip. In realtà la foto non contiene nulla di esagerato ma le nudità dei due non sono state apprezzate da alcuni dei suoi seguaci. Cecilia ed Ignazio sono stati ricoperti da critiche in quanto la foto è ritenuta volgare. Qualcuno ha colto l’occasione ed ha accusato i due di essere dei mantenuti e Cecilia ha voluto rispondere così: “E anche se fosse? Che cos’è che ti dispiace? Mica mi mantieni tu”. Fortunatamente però sono arrivati anche commenti positivi che prendono le difese della coppia e, anzi, si complimentano con loro.

Cecilia e le dolcissime parole per il suo Ignazio

Hanno colpito, e molto, le parole che la Rodriguez ha scritto nella didascalia della foto: “Come corpo ognuno è singolo. Come anima mai”. Oggi Cecilia, che ieri ha spiegato perché va in giro con un passeggino, ha ricordato la sua esperienza al Grande Fratello e sulle sue Instagram Stories ha postato un video dove la si vede scambiarsi un dolce bacio con Ignazio Moser.