Cecilia Rodriguez con il passeggino: “Ma io non sono incinta”

Cecilia Rodriguez ultimamente va in giro con un passeggino ma, no, non c’è nessun bambino in circolo

Cecilia Rodriguez, dopo giorni di separazione, si è finalmente riunita con la sua amata cagnolina Aspirina. Purtroppo per il dolce animaletto questo non è un bel momento. Come spiegato da Veronica Cozzani, la mamma dei Rodriguez, il cane ha dei problemi alla zampetta e per questo non può più correre e muoversi liberamente come prima. Così, per questo motivo, i Rodriguez per non far rimanere Asprina chiusa in casa hanno deciso di portarla a spasso in un modo molto particolare: in passeggino. In questo modo il cane non dovrà muoversi ma potrà comunque circolare e svagarsi mentre neppure loro dovranno stancarsi nel portarlo in braccio. Aspirina infatti non è piccolina, e non appartenendo alle razze ‘toy’, può risultare difficile portarla in giro in braccio per ore. Come spiegato dalla sorellina di Belen, infatti, il cagnolino pesa un bel po’ e quindi decidere di portarlo in giro a bordo di un passeggino è stata una trovata geniale.

Cecilia Rodriguez: “Vi volevo dire che la mia Aspirina sta bene ma…”

Oggi la modella argentina, fidanzata con Ignazio Moser, è andata un po’ a spasso con il suo adorato cagnolino. Dato che in tante si erano preoccupate per le condizioni di salute di Aspirina, Cecilia a voluto dare qualche aggiornamento a riguardo: “Volevo tranquillizzarvi e dirvi che, appunto, la mia Aspirina sta bene. Sta molto bene, cammina, corre, vuole mangiare solo che non riesce ancora ad appoggiare la sua zampetta e domani abbiamo appuntamento dal veterinario per vedere che cos’ha”. Dunque, il peggio sembra essere passato anche se c’è da fare ancora qualche controllo importante.

“Non sono incinta e non ho un bambino” la precisazione di Cecilia

Cecilia Rodriguez poi ha raccontato l’aneddoto legato al passeggino: “Se mi vedete in giro con il passeggino non mi prendete per pazza. Aspi pesa dieci chili e non riesco a portarla in braccio tutto il tempo. Quindi la faccio correre e dopo la faccio salire lì per camminare insieme. La gente mi guarda e mi fa ‘ma dov’è il bambino?’ Non sono incinta, non sono mai stata incinta e non ho mai partorito. Io non ho un bambino ma un passeggino e un cane ferito“.