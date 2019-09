Soleil rompe il silenzio: rottura con Jeremias? Ecco come stanno le cose

Soleil e Jeremias si sono lasciati o stanno ancora insieme? Ultime news

Nei giorni scorsi ha destato parecchia preoccupazione il silenzio di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Per diverse settimane la coppia si è eclissata dai social e in particolare da Instagram. Tanto è bastato per ipotizzare una probabile rottura: un gossip che ha fatto prontamente il giro del web e che nessuno dei diretti interessati ha provveduto a smentire o confermare. Ebbene, a distanza di tempo, ci ha pensato ora l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a chiarire la vicenda. La relazione con il fratello di Belen e Cecilia procede a gonfie vele: in queste ore l’italo-americana ha condiviso tra le sue storie Instagram un breve video che la vede abbracciata al fidanzato. Jeremias non è ripreso in volto ma il grosso tatuaggio sul braccio – la scritta Santiago fatta in onore dell’adorato nipotino – parla chiaro.

Continua la convivenza tra S0leil Sorge e Jeremias Rodriguez

Prosegue dunque la convivenza tra Soleil e Jeremias, iniziata pochi mesi dopo la fine dell’Isola dei Famosi, dove i due si sono conosciuti e innamorati. Prima di condividere lo stesso tetto la Sorge e l’argentino hanno avuto un breve momento di crisi che li ha allontanati. Ma i due hanno subito fatto un passo indietro, consapevoli del legame che li unisce, sempre più profondo e sincero.

Soleil e Jeremias sognano di avere una famiglia insieme

Seppur insieme da poco, Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sognano di mettere su famiglia in un prossimo futuro. Non troppo presto, però, come puntualizzato dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Che dopo il debutto in televisione vuole affermarsi come attrice: in passato ha avuto la fortuna di studiare recitazione a Los Angeles, città dove è cresciuta.