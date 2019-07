Jeremias e Soleil, svelato il motivo della crisi e confidenze sui figli

Jeremias e Soleil sono tornati più innamorati che mai. La coppia svela il motivo della crisi

Aveva sorpreso tutti la crisi che nelle ultime settimane minava la relazione tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. La coppia nata sei mesi fa in Honduras, durante la partecipazione all’Isola dei Famosi ora è tornata più innamorata che mai. Se, negli scorsi giorni, i due avevano spiegato che la crisi era finita e che dunque il progetto di andare a convivere era più forte che mai, ora Jeremias e Soleil si svelano sulle pagine del settimanale Chi, spiegando finalmente perché hanno litigato. Le conseguenze di quello che si vociferava fosse un litigio che avrebbe rovinato una vacanza in Sicilia è presto svelato: come spiega bene la Sorge, non c’entra nulla una ex tronista di Uomini e Donne (come si vociferava sul web), ma un comportamento dell’argentino che non è piaciuto all’ex fidanzata di Luca Onestini e Marco Cartasegna.

Jeremias e Soleil: “Abbiamo litigato perché…“

Una bella vacanza attendeva Soleil e Jeremias in Sicilia. L’occasione era il compleanno dell’italo-americana ma qualcosa non sembra esser andato per il verso giusto. A darne spiegazione è la Sorge a Chi, dove dice: “Abbiamo discusso, ma il motivo è un altro (non una ex tronista di UeD, ndr.): si è ingelosito perché, mentre eravamo in barca con altre persone, ho indossato un costume troppo trasparente e non mi è piaciuto il modo in cui me lo ha fatto notare“. Un litigio futile, allora, quello che ha messo in dubbio sui siti di gossip e sulle pagine dei settimanali l’amore che li lega da oltre sei mesi. “Non mi piaceva il contesto“, spiega a sua volta Jeremias, “Il problema non era lei, ero infastidito e così ho deciso di andare via. Ho smesso di seguirla su Instagram, è vero, perché mi doveva passare e non volevo vedere altre foto. Ma poi ci siamo chiariti“.

Jeremias e Soleil sognano una famiglia insieme: il desiderio dopo la convivenza

Arrivato il chiarimento, ora Jeremias e Soleil vivono insieme a Milano. Il loro progetto di andare a convivere è stato realizzato, ma dopo questo cos’altro sogna la coppia? Secondo le confidenze a cui si sono lasciati andare sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due vorrebbero anche dei figli. “Amiamo entrambi i bambini e non vediamo l’ora di averne“, dice la Sorge, per poi frenare subito dopo, “Ma adesso è presto“.