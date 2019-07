Jeremias e Soleil si sono lasciati: c’entra una ex di Uomini e Donne

Perché Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono lasciati

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Dopo le voci di crisi degli ultimi giorni, è il settimanale Chi a confermare la rottura tra i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi. A quanto pare la separazione sarebbe avvenuta per colpa di una terza persona. Un ex volto di Uomini e Donne, il popolare programma di Maria De Filippi, che conoscerebbe bene il fratello di Belen. Al momento non ci è dato sapere di più: sia Jeremias sia Soleil si sono chiusi in un silenzio ermetico. Nessuno dei due ha ancora parlato apertamente di quello che sta accadendo ma i gossip di queste settimane non sono stati neppure smentiti.

Il gossip sulla rottura tra Jeremias e Soleil dopo l’Isola dei Famosi

“Come annunciato sul profilo Instagram di Chi, è finita la storia tra Jeremias Rodriguez e l’ex naufraga Soleil Stasi. I due hanno avuto un forte litigio durante la loro trasferta in Sicilia. Motivo della separazione, una terza persona, ovvero una ragazza che ha partecipato a Uomini e Donne, conoscenza del fratello di Belen”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola da mercoledì 10 luglio 2019.

Soleil e Jeremias dovevano andare a convivere a settembre

E pensare che Jeremias e Soleil dovevano andare a convivere: dopo una romantica vacanza a Ponza l’argentino e l’italo-americana avevano annunciato la novità. Ma un terzo incomodo ha rovinato l’armonia di coppia…