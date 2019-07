Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge vanno a convivere

Jeremias e Soleil news: convivenza in arrivo per la coppia

A sei mesi dal primo incontro all’Isola dei Famosi, prende una piega inaspettata la storia d’amore tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Il fratello di Belen e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne vanno a convivere! I due sono più che mai uniti e complici e hanno deciso di prendere casa insieme. Al momento non è chiaro la città in cui vivranno ma è probabile che si tratti di Milano. Qui l’argentino vive fin dal suo trasferimento in Italia mentre Soleil aveva già abbandonato Roma ai tempi della storia con Marco Cartasegna, che vive proprio in Lombardia. Dunque, la relazione tra Jeremias e Soleil procede a gonfie vele e, in barba a detrattori e malelingue, la coppia sta concretizzando progetti seri e importanti.

L’annuncio di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge

“Andiamo a vivere insieme! Abbiamo appena preso casa, ci hanno accettato la proposta…e quindi è ufficiale”, ha annunciato Soleil Sorge a 361magazine. Ad un anno dalla rottura con Marco Cartasegna – e prima ancora quella con Luca Onestini – l’italo americana ha finalmente ritrovato la sua stabilità affettiva. E lo stesso si può dire per Jeremias Rodriguez: dopo la tormentata relazione con Priscilla, una ragazza romana che non fa parte del mondo dello spettacolo, il sud americano è pronto a guardare avanti accanto a Soleil.

Jeremias e Soleil a Temptation Island Vip 2019?

Oltre alla convivenza, si parla da tempo di un coinvolgimento di Jeremias e Soleil nella seconda edizione di Temptation Island Vip. Al momento i diretti interessati non hanno proferito parola: lo faranno a breve?