Jeremias Rodriguez e Soleil pazzi d’amore. Figlio? Risponde la Sorgè

Jeremias e Soleil Sorgé pazzi d’amore, un figlio? La risposta di Sorgè mentre Rodriguez lancia messaggi criptici

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè sono sempre più uniti e affiatati. La coppia, che è sbocciata durante l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, una volta tornata dall’Honduras ha proseguito a vele spiegate sulla rotta dell’amore. L’argentino e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembrano davvero aver trovato un feeling particolare che lascia presupporre che la love story abbia basi solide. Basi che potrebbero sorreggere un rapporto duraturo. E proprio questa positiva percezione ha stimolato qualcuno tra i fan a chiedere a Soleil se in futuro ha in programma di diventare mamma. Naturalmente con al fianco Jeremias, nelle vesti di papà.

Soleil e Jeremias: i messaggi social

Soleil, nelle scorse ore, ha aperto alle domande tra le Instagram Stories, invitando i fan a chiederle qualsiasi curiosità. Una domanda è stata particolarmente curiosa. Quella che le ha chiesto se avesse intenzione di avere un figlio da Jeremias. “Per ora ha adottato la mia…” ha scritto l’ex corteggiatrice, ritraendo il fidanzato in una foto accanto alla sua cagnolina. Insomma, la Sorgé ha cercato di sviare, senza però rispondere con un secco no. I fan possono continuare a sperare. Altra curiosità svelata è il luogo dove festeggerà il suo compleanno, che casca il 5 luglio. “Palermo” ha fatto sapere la ragazza classe 1994. Nel frattempo, sempre su Instagram, tra le Stories, Rodriguez ha pubblicato uno sfogo, senza però rivelare il destinatario del messaggio.

Jeremias: “Un mondo di lecca c.”

“Un mondo di lecca c..”, ha fatto campeggiare Jeremias sul suo profilo. La frase, corredata dallo stampo di un rossetto a forma di bacio, non ha avuto destinatari precisi. Dunque non si capisce bene a chi sia rivolto. Quel che invece si comprende è che qualcuno ha fatto girare le scatole all’argentino che, però, continua a essere felice al fianco della Sorgè, non lesinando dediche romantiche social. Solo pochi giorni fa, ritraendosi con la bella italo-americana, ha scritto: “La mia persona preferita, al mondo”. Se non è amore questo!