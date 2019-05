Jeremias e Soleil, Ibiza rovente: situazione e commento di Belen

Jeremias Rodriguez e Soleil, Ibiza rovente: situazione della coppia e commento di Belen

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè sono sempre più complici e affiatati. La coppia, sbocciata durante l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, è volata a Ibiza dove sta trascorrendo una vacanza ‘rovente’. Non tanto per la temperatura, che a metà maggio non raggiunge ancora picchi torridi, quanto per la sensualità e la complicità amorosa mostrata dai due ex naufraghi nei diversi momenti ‘intimi’ divulgati sui social. Una novità, almeno per il fratello di Belen, che circa la sua vita privata è sempre stato piuttosto ‘tenebroso’; ma con la bella Soleil qualcosa sembra essere cambiato, segno che la relazione sta assumendo connotati importanti.

“Se me ne vado, vieni con me”: Jeremias al miele su Soleil, il commento di Belen

“Se me ne vado, vieni con me“, scrive Jeremias in un post su Instagram, immortalandosi in una romantica foto mentre stringe la mano dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la quale, a sua volta, posta Stories altrettanto tenere con l’argentino. Tra gli ‘indizi’ d’amore veicolati sulla ‘piazza social’, uno ha anche catturato da Belen Rodriguez, che vedendo un album fotografico in cui appare il fratello appollaiato sulle rocce e abbracciato con la compagna, ha commentato raggiante: “Che fotona!”. D’altra parte che la Sorgè abbia fatto un’ottima impressione a Belencita è risaputo, come detto in diverse occasioni da Jeremias stesso.

Il primo incontro tra Soleil Sorgè e Belen Rodriguez: le parole della sorella maggiore di Jeremias sull’italo americana

“Cecilia già conosceva Soleil ed era tranquilla. Belen fa sempre più fatica, ma ci vede bene insieme”, sussurrava Jeremias in un’intervista poco dopo la conclusione dell’Isola dei famosi. “Appena l’ha vista, dopo 20 minuti è venuta a dirmi che era simpatica e che le piaceva il suo sguardo. Era contenta”, aggiungeva l’ex naufrago a proposito del primo incontro tra la sorella maggiore e la nuova fidanzata. Insomma, la Sorgè pare aver fatto breccia sia nel cuore di Jeremias, sia in quello di tutta la famiglia Rodriguez.