Jeremias : “Belen è stata molto male. Soleil? L’ha accolta così”

Jeremias Rodriguez non stop: “Belen è stata male per tanto tempo per la separazione con Stefano De Martino. Soleil? Appena l’ha vista ecco cosa mi ha detto su di lei”

Jeremias Rodriguez a ruota libera. Il fratello di Belen si è confessato a 361magazine, facendo il punto sulla sua situazione attuale. Diversi gli argomenti trattati. Dalla sua ultima esperienza televisiva che l’ha visto nei panni del naufrago all’Isola dei Famosi (preferita di gran lunga rispetto al Grande Fratello Vip), alla situazione sentimentale con la fidanzata Soleil, fino allo stretto legame con i suoi familiari. A proposito, come è stata accolta l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dal ‘clan’ Rodriguez? Belen, che è sempre ‘guardinga’ con i ‘neo arrivi’ (istinto protettivo), come vede la sua relazione con la Sorgè? Jeremias ha svelato questo e molto altro.

Soleil, Jeremias ci crede: “Se questi sono i presupposti”

“Senza dubbio L’isola mi è rimasta più nel cuore del Grande Fratello Vip”. Jeremias ne è certo perché, per il suo modo di vivere un po’ ‘selvaggio’, l’esperienza in Honduras è stata più conforme al suo stile di vita: “Nel GF hai tutto, non devi fare niente. Sei lì, chiuso, non puoi scappare. Sull’Isola invece puoi stare tanto tempo da solo”. Spazio a Soleil, contattata dall’argentino già a dicembre sui social. “Mi avevano parlato male di lei, ma anche a me è successa molte volte una situazione simile. Non mi piace chiudere la porta”. Poi L’Isola, il feeling e ora una storia che promette bene. “Se questi sono i presupposti…“, sorride l’argentino. E la famiglia? Come l’ha accolta?

Stefano De Martino e Belen: “Mia sorella ora è contenta e dopo che ha visto Soleil mi ha detto questo”

“Cecilia già la conosceva ed era tranquilla. Belen fa sempre più fatica, ma ci vede bene insieme. Appena l’ha vista, dopo 20 minuti è venuta a dirmi che era simpatica e che le piaceva il suo sguardo. Era contenta”. L’italo americana ha dunque superato la ‘prova Belen’. E a proposito della showgirl e del gran ritorno con Stefano De Martino confida: “Vedo bene il riavvicinamento tra i due. Ho visto mia sorella stare male tanto tempo per questa situazione, non perché la persona con cui stava prima (Iannone, ndr) non la facesse sentire bene… Per lei fallire nella famiglia, per il concetto che abbiamo noi, è una cosa molto dura. Lei è molto contenta ora”.