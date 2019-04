Soleil Sorge si svela: la storia con Jeremias e le parole su Luca e Marco

Soleil dopo l’Isola dei Famosi: l’amore con Jeremias, il futuro e le rivelazioni su Luca e Marco

Soleil Sorge è da poco tornata in Italia. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne magazine ed è proprio a tale settimanale che racconta di come stanno andando le cose con Jeremias e non solo. La giovanissima ex corteggiatrice del Trono Classico è tornata a parlare anche di due suoi ex fidanzati famosi, Luca Onestini e Marco Cartasegna. Ma partiamo dall’ultima liaison d’amore. La Sorge e il bellissimo Rodriguez continuano a frequentarsi anche dopo l’avventura vissuta insieme in Honduras e le cose sembrano andare per il meglio. In ogni caso, la diretta interessata svela che entrambi si stanno muovendo con cautela, senza affrettare le cose.

Uomini e Donne, Soleil Sorge: le dichiarazioni inaspettate su Luca Onestini e Marco Cartasegna

Su Jeremias la dolce Sorge rivela che, dopo il due di picche su Instagram dello scorso Dicembre, sull’Isola è scoppiato il due di cuori. Ora i lavori sono in corso e vedremo come andrà a finire. Ricordando invece le sue precedenti storie d’amore, la ragazza non ha potuto fare a meno di parlare di Luca e Marco, entrambi conosciuti a Uomini e Donne. Il primo l’ha scelta, il secondo l’ha conquistata al di fuori dello studio del Trono Classico. Su Onestini la donna dichiara: “Un passato ormai troppo lontano. Un ricordo emotivo meraviglioso legato a un’esperienza vissuta in modo intenso. Grazie a Uomini e Donne prima e alla conoscenza di Luca dopo, ho capito che potevo ricominciare a credere nell’amore. Poi con lui non è andata.”

Soleil Sorge: le parole su Marco Cartasegna e i sogni per il futuro

La relazione tra Soleil e Marco deve essere stata molto importante per lei, tant’è che non può fare a meno di parlarne benissimo. “Un ragazzo che ho amato molto. Moltissimo. Ma i caratteri diversi ci hanno portato ad allontanarci. A Marco vorrò sempre un bene infinito. Purtroppo doveva finire così. Il mio bene per lui però non cambierà mai, mai.” E intanto, ora che è tornata in Italia, l’ex naufraga pensa al futuro e spera di poter realizzare il suo sogno di attrice.