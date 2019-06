Taylor Mega, ancora guerre dopo il Gf: Francesca De André senza freni

Gennaro e Francesca, dichiarazioni a Obbligo o Verità

Durante il gioco Obbligo o Verità del Grande Fratello è stato chiesto a Francesca De André di imitare Taylor Mega e quello che ne è venuto fuori non è stato propriamente un bello spettacolo, nel senso che se Gennaro e Francesca si sono fatti due risate Taylor non se ne farà per niente, visto che la De André ha ribadito, seppur in forma scherzosa, quello che le aveva detto già in Casa. Non sappiamo cosa dirà lei al riguardo, però se dovesse reagire male – diciamolo pure – non avrebbe tutti i torti. Ma veniamo al dunque.

Taylor Mega imitata: parodia offensiva della De André

Cercando di imitare la Web Influencer che ha fatto molto discutere per i suoi guadagni Francesca ha fatto la seguente parodia: “No, raga! Io soltanto… guarda tu sei proprio di un altro pianeta, tesoro! Io solo barche sopra i 60 metri! A me piace lavarmi con lo champagne e cambio gli uomini come le mutande!”. Da parte di Taylor ancora nessuna risposta, e potrebbe non arrivare mai visto che la ragazza ha sempre mostrato una certa indifferenza rispetto a determinati pettegolezzi e accuse anche durante le messe in onda di altri programmi.

Le ultime news su Francesca e Gennaro

Ricordiamo che Francesca e Taylor non sono andate per niente d’accordo al Gf e che la Mega era convinta che Gennaro fosse succube della De André; non aveva in realtà completamente torto perché stando a quanto abbiamo visto Lillio è stato forse troppo paziente con la gieffina anche quando serviva arrabbiarsi di più e farsi sentire. Non sappiamo come andranno le cose tra lui e Francesca ma siamo convinti che di questo passo, tra imitazioni e commenti, Francesca farà perdere la pazienza a molte altre persone. Se Taylor risponderà vi aggiorneremo.