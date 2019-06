Taylor Mega guadagno: stufa delle accuse, l’influencer rivela tutto a Pomeriggio 5

Quanto guadagna Taylor Mega? La risposta a Pomeriggio Cinque

In molti, attratti dalla vita che da sempre esibisce su Instagram e dalle sue partecipazioni ai programmi televisivi, si saranno chiesti quanto guadagna Taylor Mega. Sarebbe stato un argomento interessante perché avrebbe permesso a tanti di capire come funzionano i social network e, perché no, di intraprendere con più consapevolezza la strada del Web influencer che – ricordiamolo – può diventare un lavoro vero e proprio e cambiarti davvero la vita: pensate solo a Chiara Ferragni che ha costruito un impero con Instagram. Purtroppo gli ospiti oggi presenti in studio a Pomeriggio Cinque non hanno permesso a Taylor di spiegare bene la sua attività e tutto si è risolto nel solito caos che impedisce a Barbara d’Urso di tenere sotto controllo la situazione. Ma cerchiamo di fare il punto della situazione.

Guadagno Taylor Mega: accuse gratuite all’influencer

Da Barbara si parlava di lusso sfrenato e a un certo punto Guendalina Canessa ha fatto una domanda piuttosto scomoda a Taylor: perché se i suoi fan sono tutti uomini, e quindi non acquistano i prodotti che pubblicizza, lei è così ricca e può permettersi una vita così lussuosa? Taylor le ha fatto subito presente che in realtà su Instagram i suoi follower non sono solo uomini: “A parte che su Instagram non la segue nessuno – ha così risposto la Web influencer parlando dei fan di Guendalina –, l’invidia te se magna. Io ho 50% di donne e 50% di uomini”. Il meccanismo di funzionamento alla base del discorso della Canessa è piuttosto semplice: bisogna capire chi è il tuo pubblico e pubblicizzare solo prodotti che potrebbero interessargli, se vuoi guadagnare almeno. Guendalina però ha sbagliato a dare per scontato che Taylor fosse seguita solo da uomini, e Taylor non poteva che farglielo notare; avessero continuato a parlare di questo sarebbe stato utile ma poi la discussione è degenerata.

Taylor Mega guadagno: “Mi pagano 8mila euro a post“

In studio infatti le presenti hanno fatto delle allusioni piuttosto pesanti al fatto che Taylor in realtà abbia qualcuno che le permette di fare questa vita, e che quindi ciò che mostra sui social network non è frutto del suo lavoro ma di un legame affettivo che va avanti da tempo. Non vogliamo soffermarci su tali accuse perché si tratta di affermazioni gravi e decisamente infamanti per Taylor che infatti ha risposto per le rime anche in questo caso, svelando proprio quanto guadagna e perché può permettersi questa vita: “Mi pagano 8mila dollari a post. Ogni giorno faccio post continui: è un lavoro!”. “Dice delle bugie – è subito intervenuto in collegamento Antonio Zequila – perché sono informato: lei percepisce molto meno! Ritorna coi piedi sulla Terra”. La discussione è continuata ma senza che venisse aggiunto niente di interessante a quanto fosse già stato dichiarato; alla fine Taylor ha concluso sostenendo che “Innanzitutto il titolo non fa una persona, secondo la laurea non ti rende una persona intelligente. Io ho un lavoro, vado avanti perché faccio un lavoro. Punto”. Siamo d’accordissimo Taylor, ma forse quella riflessione un po’ superficiale sulla laurea andava evitata.