Tapiro d’oro a Dargen D’Amico: bordate contro Morgan

Nel corso della puntata di Striscia la notizia andata in onda questa sera, mercoledì 29 novembre, il tapiroforo Valerio Staffelli ha incontrato un altro giudice di X Factor: Dargen D’Amico. Il rapper non era ancora stato interpellato a proposito del licenziamento di Morgan dal talent show, motivo per cui Staffelli lo ha raggiunto al fine di consegnargli il suo primo Tapiro e porgli qualche domanda sulla vicenda.

Il primo tapiro di Dargen D’Amico e le affermazioni su Morgan

Nel giorno del suo 43esimo compleanno, il rapper ha potuto festeggiare ricevendo il primo Tapiro della sua carriera. Naturalmente, la consegna del celebre premio del Tg satirico di Mediaset è legata alla ormai famosa vicenda della faida tra i giudici di X Factor e il burrascoso licenziamento di Morgan.

Come molti ricorderanno infatti, Morgan aveva accusato Fedez, Dargen D’Amico e la conduttrice del talent show, Francesca Michielin, di far parte di una “cricca” che, oltre ad avere pieni poteri sulle decisioni che riguardano il programma, sarebbe composta da persone accomunate da interessi economici rilevanti e che fanno parte della stessa casa produttrice musicale.

Nel corso dell’intervista, Dargen ha avuto modo di dire la sua sulla vicenda e sottolineare ancora una volta come le affermazioni di Morgan siano del tutto infondate. Una smentita che era già arrivata da parte di Fedez e di Francesca Michelin. “Ho visto affermazioni che non corrispondevano al vero: accuse di complotti. Morgan è stato lesivo nei confronti dei ragazzi. Ha detto che è tutto finto”, sono state le parole del rapper.

Ma nel momento in cui Staffelli ha chiesto a Dargen se fosse vera la voce secondo la quale Morgan ha assunto un atteggiamento da “stalker” nei confronti di qualcuno all’interno del programma, la risposta del rapper è stata piuttosto incerta: “lo questo non lo so”.

Infine, per avvalorare la tesi secondo la quale nessuno dei giudici di X Factor sia contro Morgan o sia stato coinvolto nella decisione di Sky di licenziare il cantautore, Dargen ha ricordato la vicenda di Salinunte: “In quel momento lì era chiaro che fare un commento era tirargli una pedata sul baratro e nessuno ha detto nulla. Perché dire che l’abbiamo escluso?” E nel momento in cui Staffelli ha insistito per sapere cosa fosse successo di così grave da cacciare Morgan, il rapper ha deciso di tagliare corto e non rispondere: “Io ti parlo di quello che mi è successo”.

La conoscenza tra Fedez e Zo Vivaldi

In tutto ciò si aggiunge la vicenda che ha visto protagonisti Fedez e un concorrente del talent show, e che in qualche modo coinvolge anche Dargen D’Amico. Morgan ha infatti sganciato un’altra bomba sul programma affermando che il concorrente di nome Zo Vivaldi, il frontman degli Stunt Pilots e in squadra proprio con Dargen D’Amico, sarebbe già un professionista. Ma non è tutto in quanto, stando alle parole del cantautore, Zo Vivaldi avrebbe già collaborato con Fedez nella produzione del suo quinto album musicale dal titolo Paranoia Airlines.

Un’affermazione che si è poi rivelata veritiera dal momento che, un paio di anni fa, lo stesso Zo Vivaldi, al secolo Lorenzo Caio Sarti, aveva rilasciato un’intervista a Zetatielle Magazine in cui aveva parlato proprio della collaborazione con Fedez. Insomma, più che un artista emergente, Zo Vivaldi sembrerebbe essere già un professionista. Infine, ad aggravare ulteriormente la situazione c’è anche il fatto che lo stesso Fedez, nel corso di una puntata del Daily di X Factor, ha fatto finta di non averlo mai visto prima.

Chissà se la produzione di X Factor deciderà di fare qualcosa in merito o di rilasciare una dichiarazione. Insomma, il mistero si infittisce. Che Morgan avesse davvero ragione nell’affermare l’esistenza di una “cricca italiana”?