Tapiro d’oro a Fedez: “La verità sulla cacciata di Morgan da X Factor”

Nella puntata di Striscia la notizia che andrà in onda questa sera, mercoledì 22 novembre, Valerio Staffelli consegnerà il nono tapiro d’oro a Fedez. Il rapper milanese è stato raggiunto dall’inviato del Tg satirico per ricevere diritto di replica in seguito alle pesanti accuse rivoltegli da Morgan, al secolo Marco Castoldi, circa le reali motivazioni che avrebbero portato la produzione di X Factor ad allontanarlo dal talent show. Nel corso della puntata di ieri sera, martedì 21 novembre, era stato proprio Morgan a ricevere il tapiro da Staffelli. Il cantautore in quella occasione aveva lanciato numerose frecciatine al rapper e dato la sua versione su ciò che sarebbe successo nel dietro le quinte del celebre talent show. Ora però la palla è passata a Fedez che ha così raccontato la sua versione dei fatti, precisando come sono andate realmente le cose nei camerini di X Factor.

La verità di Fedez sulla lite con Morgan

Come in molti ricorderanno, durante la consegna del tapiro d’oro, Morgan aveva rivolto delle accuse ben precise al suo ex collega Fedez, additandolo come uno dei responsabili del suo licenziamento dal X Factor. La realtà delle cose però sembrerebbe essere diversa e lo stesso rapper ha avuto la possibilità di chiarirle ai microfoni di Striscia la notizia, smentendo categoricamente le accuse mosse dal suo ex collega. Fedez ha quindi riportato la sua versione dei fatti circa quanto accaduto in diretta e nel dietro le quinte del programma, chiarendo quali sarebbero i reali motivi che hanno portato la produzione a decidere di estromettere Morgan dal programma.

“Non è stato mandato via per il ‘vaffa’ ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere”, ha dichiarato il rapper milanese.

E a proposito della sua presunta aggressione ai danni di Morgan, avvenuta dietro le quinte del programma, il rapper ha chiarito: “Morgan ha detto cose gravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto. Non l’ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui. Semmai è successo il contrario”.

Insomma, nelle intenzioni di Fedez ci sarebbe sicuramente quella di procedere per vie legali nei confronti di Morgan, nel caso in cui il cantautore non decidesse di smentire le dichiarazioni fatte sul suo conto. A questo punto, l’unico modo per fare finalmente chiarezza sulla vicenda è entrare in possesso delle immagini citate dal rapper. Una richiesta che sarà la stessa Striscia la notizia a fare direttamente a Sky.

Fedez e la partecipazione di Morgan a X Factor

Fedez ha quindi proseguito rivelando di non essere mai stato particolarmente d’accordo con Sky riguardo la decisione di includere anche Morgan nella giuria di X Factor. “Ad aprile, quando Sky mi ha detto che stava pensando a Morgan, io ho risposto che non lo avrei voluto. Per precedenti poco professionali e aggressivi nei confronti di una persona. Ma alla fine l’hanno preso”, ha rivelato il rapper.

“La situazione è stata gestita malissimo fin dall’inizio, vedi l’infelice uscita omofoba ‘messa a tacere’ con una donazione”, ha poi precisato riferendosi a ciò che è successo lo scorso agosto in quel di Selinunte. In quell’occasione Morgan, nel corso di un suo concerto organizzato in onore di Franco Battiato, aveva inveito pesantemente contro il pubblico accusandolo di non capire la musica.

Quindi il rapper ha concluso l’intervista affermando: “Sky ieri non ha nemmeno condiviso con noi altri giudici il comunicato stampa e ora, invece, sembra che a cacciare Morgan sia stato il ‘Licio Gelli’ Fedez e la sua P2”. Fedez con queste parole ha voluto far capire come in realtà, al contrario di quanto affermato da Morgan, lui e gli altri giudici di X Factor non abbiano potere decisionale sul destino della trasmissione.