Follia Morgan, insulti al pubblico al concerto: tirato di mezzo Fedez

Quella di ieri sera, sabato 26 agosto, al parco archeologico di Selinunte avrebbe dovuto essere una serata all’insegna della musica e invece si è trasformata in una vera e propria fiera dell’insulto. Quello che si è consumato in occasione di uno spettacolo omaggio a Franco Battiato, dal titolo “Battiato – Segnali di vita e arte”, è stato un fuori programma pieno di rabbia da parte di Morgan nei confronti del pubblico pagante.

La dinamica dell’accaduto non è ancora del tutto chiara ma dai video che sono circolati in rete si vede molto bene l’artista prendersela con il pubblico che, a quanto pare, non avrebbe rispettato la sua esibizione. A quanto si apprende in queste ore, alcuni presenti si sarebbero lamentati in quanto in uno spettacolo dedicato a Battiato, con loro grande sorpresa, non vi era stata ancora nessuna canzone dell’artista catanese. A quel punto Morgan, non sopportando più il rumoreggiare del pubblico, ha iniziato a insultare tutti i presenti con frasi del tipo: “Siete venuti a rompere i c****oni a me, che vi ho dato una cosa? La società è una m***a fatta da voi, ho dei sentimenti!”

L’attacco di Morgan al pubblico

“Non sono un personaggio. Andate a vedere Marrakech, andate a vedere Fedez. Vai a fare in c**o! F****o di m***a”. Non avere la sensibilità per capire la musica. Cosa venite a fare, fate ridere….” ha affermato Morgan in preda alla rabbia. E poi: “Siete dei bifolchi, avete pagato ma non sapete chi sono. Rispettate quello che state vedendo: è arte, non la vedrete da altre parti”.

Queste sono solo alcune delle frasi che Morgan ha rivolto al pubblico che presenziava la manifestazione in onore di Franco Battiato. Come anticipato e stando ai video circolati in rete, a un certo punto dell’esibizione il cantante ha sentito un gruppo di spettatori che rumoreggiava e ha deciso di interrompere lo show per rivolgersi direttamente a loro dicendo: “Vuoi la lezione? Battiato nasce a Ionia, nel ‘46…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Morgan ha così esordito iniziando a passeggiare nervosamente sul palco e rivolgendosi ad alcune persone fra il pubblico, che si erano dimostrate contrariate per la scelta della scaletta dello spettacolo. “Lui non vuole la lezione? Neanche tu? Allora quello che avete visto vi piace?” ha poi continuato l’artista. A quel punto buona parte del pubblico ha risposto di sì, convinto che Morgan si sarebbe fermato ma così non è stato. La personalità dirompente del cantante lo ha portato a continuare l’attacco: “Siete completamente pazzi e str… non avete la sensibilità per capire la musica”.

A quel punto Morgan ha iniziato a incitare il pubblico ad andarsene ma i presenti, di tutta risposta, hanno a loro volta rivolto l’invito anche allo stesso cantante. Alla fine però lo spettacolo è andato avanti e si è risolto con una trattativa fra chi gli aveva chiesto la canzone ed Morgan stesso. Lo spettatore a un certo punto si è avvicinato al palco e ha spiegato di aver chiesto la sua interpretazione della musica di Battiato, il suo punto di vista. Alla fine quindi, non senza difficoltà, gli attimi di follia sono diventati solo un ricordo.