Tapiro d’oro a Francesca Michelin: tuonata su Morgan, cos’ha detto

Continua la soap sulla cacciata di Morgan da X Factor. Nella puntata di Striscia la notizia che andrà in onda questa sera, giovedì 23 novembre, il tapiroforo Valerio Staffelli incontrerà Francesca Michielin per consegnarle il suo primo Tapiro d’oro. Dopo Fedez, anche la cantante e conduttrice di X Factor, verrà interpellata circa le pesanti dichiarazioni rilasciate da Morgan ai microfoni del Tg satirico nel corso della puntata andata in onda martedì 21 novembre (qui i dettagli).

Nel corso di quella chiacchierata con Staffelli, Morgan aveva puntato il dito contro tutti i giudici del talent show nonché sulla stessa Michielin, rivelando l’esistenza di una misteriosa “cricca” con pieni poteri sul programma e soprattutto con interessi economici e lavorativi connessi. Insomma, stando alle parole di Morgan, la sua cacciata da X Factor sarebbe stata frutto di un complotto sapientemente orchestrato da Ambra Angiolini, Fedez, Dargen D’amico e Francesca Michielin. Una tesi già categoricamente smentita da Fedez e sulla quale oggi, Valerio Staffelli ha voluto interrogare anche la giovane cantante.

La lite nei camerini di X Factor e il rapporto con Morgan

Come anticipato, nel corso della puntata di ieri sera di Striscia la notizia, Fedez aveva dichiarato che lui e gli altri giudici di X Factor non c’entravano nulla con la cacciata di Morgan e che dietro al suo licenziamento ci fossero in realtà alcuni “comportamenti gravissimi tenuti nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere”.

Tesi confermata anche da Francesca Michielin che però, a proposito della diatriba avvenuta tra i giudici nel dietro le quinte del programma, ha dichiarato “Non ho assistito a nulla.Ho visto solo il video che circola online”, riferendosi alle riprese in cui si vede il vaffa di Morgan ad Ambra Angiolini.

Quindi, la Michielin ha proseguito l’intervista chiarendo quale sia il suo attuale rapporto con Morgan, parlando anche di quando l’ha conosciuto. “Con me non ha mai fatto affermazioni sopra le righe. Era mio giudice quando ero concorrente e mi ero anche trovata bene”, ha affermato la cantante riferendosi all’edizione del 2011 di X Factor che vinse proprio lei.

“Lui, si sa, è un personaggio un po’ complesso e quando lo chiami in un programma può succedere qualcosa, ma a parte quella battuta su Ivan Graziani e un po’ di irriverenza generale non ha fatto niente”, ha quindi concluso la cantante riportando alla luce la vicenda che l’ha vista protagonista nelle ultime settimane. Uno scivolone su Ivan Graziani che ha lasciato molti fan del programma perplessi circa la sua conoscenza del defunto artista.

La frecciatina a Morgan

Prima di concludere l’intervista e salutare Valerio Staffelli, Francesca Michielin ha voluto lanciare una assai poco velata frecciatina a Morgan. Come anticipato, il cantautore ha dichiarato che in realtà che Fedez-Dargen-Michielin sono una “combriccola di produzione discografica sostenuta dalla Warner”.

Una dichiarazione a quanto pare inesatta e che ha portato la conduttrice del talent show a voler fare una precisazione: “Io ora vado a lavorare in Sony, la mia casa discografica. Non ne ho altre. È stato detto che abbiamo tutti la stessa casa discografica, ma tecnicamente io sono in Sony da quando ero un’adolescente”.

Insomma, pare che la Michielin con questa affermazione abbia voluto togliersi un sassolino dalla scarpa e far notare come Morgan non sia del tutto informato sulle posizioni lavorative dei suoi colleghi, o forse è meglio dire ex colleghi.