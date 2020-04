Talisa, come ha reagito a Javier: la ballerina è chiara, cosa succede ora

Talisa Ravagnani e Javier Rojas non stanno insieme, le ultime news sull’ex coppia di Amici 19

Ieri vi abbiam parlato del rapporto che c’è attualmente tra Javier Rojas e Talisa Ravagnani: i due non stanno più insieme, ammesso che lo siano mai stati davvero, e la loro relazione è finita a causa del Coronavirus; ciò non significa che non riproveranno a frequentarsi ma che al momento una storia non è possibile, visto che le restrizioni governative impediscono di vedersi e di conoscersi. Javier lo ha comunicato con franchezza durante un’intervista di MondoTv 24, quasi come se tutti i noi sapessimo già tutto: cosa non vera perché nessuno sapeva del loro allontanamento.

Talisa e Javier, cos’è successo dopo le dichiarazioni di Rojas

Come ha reagito Talisa a quest’intervista e a questa lontananza? Come sempre, e siamo convinti che sia anche stufa di essere associata sempre al vincitore del Ballo di Amici 19, tra l’altro pronto a tornare in via ufficiale ad Amici Speciali assieme ad altri volti meno noti. Su Instagram i post di Talisa parlano chiaro: la ragazza vuole tornare alla vita di tutti i giorni, soprattutto a ballare, e non c’è alcun riferimento a Javier. Tranne in uno degli ultimi post che abbiamo condiviso qui di seguito.

Il post di Talisa: “Mi mancano tutti”, nessun cenno particolare a Javier

“Filling the negative space with some colour #quarantine #stayhome”, queste le parole di Talisa che, tradotte, vogliono dire ‘Riempiendo lo spazio negativo con qualche colore’. Non è tanto questo che ci interessa quanto la domanda di chi le ha chiesto se le mancasse Javier, e la sua risposta ovviamente: “Mi mancano tutti”, così è intervenuta Talisa che sembra volersi smarcare dall’etichetta di “fidanzata di”. Come darle torto, del resto: chiunque avrebbe provato fastidio nel sentirsi fare continuamente domande sul medesimo argomento. Dopo Amici però si diventa personaggi pubblici e il gossip non può che esplodere.