Talisa e Javier, dopo Amici una promessa: il ballerino stanco e provato

Javier Rojas e Talisa Ravagnani, dopo Amici la storia continua e va a gonfie vele

Javier Rojas e Talisa Ravagnani si sono fidanzati non appena è iniziato il Serale di Amici 19, e in tanti siamo rimasti sorpresi perché sapevamo che il ballerino fosse fidanzato con un’altra ragazza; abbiamo poi spulciato il profilo di lei e scoperto che si era lasciata con il pupillo di Alessandra Celentano da più di una settimana. In tanti ci siamo chiesti cosa ne sarebbe stato di entrambi se lei o lui fossero usciti da Amici, e ogni giorno continuiamo ad avere delle conferme. Dopo la terza rovente puntata del Serale ad esempio Talisa ha chiamato Javier e si è emozionata: “Sono stanchissimo. Hai guardato?”, queste le parole di Rojas. “Sì, sto in casa adesso, siamo chiusi – queste le parole della ragazza che ha fatto cenno al Coronavirus –. Situazione un po’ seria qui fuori. Sei fortissimo, sono fierissima di re. Stai facendo una bellissima figura. Sei stato una cosa assurda, un altro livello. Non c’è paragone! Tieni duro che stai facendo benissimo. Mi manchi!”. Inutile dirvi che leggiamo una sottile polemica nei confronti di chi non lo ha mandato avanti.

Amici, Javier e Talisa: la telefonata rassicurante dopo la puntata

“Ti penso tanto tutti i giorni, ancora dormo sul divano!”, ha continuato Javier mostrandosi stanco e disorientato ma allo stesso tempo entusiasta di sentire la sua Talisa. “Devi vincere! Sei bellissimo!”, questa la risposta della fidanzata che ha cercato di tirargli su il morale. “Ti voglio tantissimo bene”, ha controbattuto Javier aggiungendo un tutt’altro che scontato “Tutti ti mandano un saluto!”. Ricordiamo infatti che Talisa andava d’accordo davvero con tutti, e le ultime parole che lei stessa ha pronunciato sui concorrenti e su Timor Steffens ne sono una prova.

La promessa di Talisa a Javier: “Recuperiamo quello che abbiamo perso”

C’è stato tempo anche per una promessa: “Facciamo le vacanze insieme. Io ci sono quando esci! Recuperiamo quello che abbiamo perso!”. Non solo insomma Talisa e Javier continuano a desiderarsi ma hanno anche intenzione di continuare questa storia d’amore nel migliore dei modi. Una bella vacanza per dimenticare non solo Nicolai Gorodiskii, che ha messo a dura prova il ballerino e non solo, ma anche la feroce polemica di ieri che ha visto Maria De Filippi sommersa da critiche.