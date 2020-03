Talisa Amici: “Alti e bassi”, il vero rapporto con i concorrenti e Timor

Amici 19, Talisa Ravagnani difende gli altri concorrenti dalle accuse social

Talisa Ravagnani continua a rispondere alle domande dei fan dopo Amici 19, e lo fa senza alcuna malignità o cattiva intenzione. Anche quando potrebbe approfittarne per mettersi in mostra e mettere in evidenza il suo talento. Proprio recentemente ad esempio la ballerina ha ringraziato tutti per i messaggi di sostegno ma ha anche spiegato che non c’è bisogno di denigrare i suoi amici: “Grazie – queste le sue parole – per tutti i messaggi che mi mandate. Davvero mi riempite il cuore. Voglio solo dire che io ho e avevo un bel rapporto con tutti ma come una famiglia abbiamo passato dei momenti alti e dei momenti bassi… insieme e anche da soli. Tutti lì dentro – ha poi aggiunto – meritano il proprio posto. Siamo tutti diversi e abbiamo tutti vissuto difficoltà diverse nella vita. Grazie per il supporto e tutto, però non portiamo giù gli altri per nessun motivo. Si impara e si continua ad andare avanti”. Parole che fanno senz’altro onore alla ballerina e che ci fanno capire perché è stata amatissima dagli ex colleghi.

Talisa dopo Amici, il rapporto con Timor Steffens: “Persona molto speciale”

Talisa ha anche parlato del suo rapporto con Timor Steffens, maestro che più di tutti ha creduto in lei e che l’ha voluta fortemente al Serale di Amici: la Ravagnani si è detta sicura che Timor sia “una persona molto speciale che mi ha sopportato fin dall’inizio. Abbiamo un rapporto bello e spero di lavorare insieme presto”. Non sappiamo se ci siano già dei progetti in cantiere ma ci pare ovvio che se Talisa abbia delle speranze forse ha già parlato con lui di qualcosa che al momento non conosciamo.

Amici di Maria De Filippi, continua la storia d’amore fra Talisa e Javier Rojas

Carriera tutta in ascesa dunque, in aggiunta a una storia d’amore che ha fatto innamorare i fan: Talisa e Javier Rojas infatti stanno ancora insieme, e proprio le ultime parole della ragazza ce lo hanno confermato di recente. Non si può dire insomma che Amici 19 non abbia portato fortuna alla Ravagnani. In bocca al lupo!