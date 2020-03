Talisa e Javier, com’è nata storia d’amore e verità su tradimento e Umberto

Javier Rojas e Talisa Ravagnani, com’è nata la storia d’amore ad Amici 19

Talisa Ravagnani e Javier Rojas si sono conosciuti ad Amici 19 e lì e nata la loro storia d’amore che ha fatto innamorare i fan: l’abbiamo scoperto tutti all’inizio del Serale, forse perché per la produzione era impossibile nasconderlo, e in tanti ci siamo chiesti se il ballerino avesse lasciato la sua fidanzata. Domanda a cui abbiamo avuto subito risposta, visto che a intervenire è stata proprio l’ex confermando la rottura con il cubano; nonostante i dubbi iniziali Talisa era comunque consapevole del fatto che Javier l’avesse lasciata: “Per tutti quanti che mi chiedono se sapevo che era fidanzato – queste le parole della Ravagnani su Instagram –… Sì certo parlavamo di tutto insieme”. Sempre sul social network Talisa ha scritto che spera di vederlo presto: “Ovviamente non troppo, però spero di continuare quando esce”. E non si è neanche risparmiata su com’è nata la loro storia: “Avevamo una bella amicizia dall’inizio – ha spiegato la ballerina – e passando così tanto tempo insieme… A un certo punto è cresciuta. Era un po’ strano all’inizio, però funzionava troppo bene alla fine. Comunque era un po’ spontaneo, boh non so spiegarlo”. L’amore è così, cara Talisa: ti travolge e non sai perché, quindi ti comprendiamo.

Talisa e Amici, i rapporti più belli nati durante il talent show di Canale 5

La Ravagnani ha anche parlato di alcuni rapporti nati all’interno del talent show con gli altri partecipanti, e come ha fatto Stefano Farinetti ieri in un’intervista che vi consigliamo di leggere, anche lei ha spiegato di aver instaurato delle belle amicizie con i concorrenti: le manca moltissimo Gaia Gozzi ad esempio, e ha espresso tantissimi apprezzamenti per Martina Beltrami che considera “veramente qualcuno di speciale”. In generale comunque si capisce che Talisa si è trovata bene davvero con tutti. E che dire di Umberto Gaudino?

Umberto Gaudino e Talisa, le parole della ballerina sul professionista

Qualcuno ricorderà che la ballerina aveva preso una sorta di cotta per Umberto che nel frattempo si era lasciato con la sua fidanzata storica; su questo Talisa non ha detto nulla ma ha comunque scritto qualcosa: “Che fortuna ballare con Umberto – le hanno fatto notare –!”. “Direi di sì!”, questa la sua risposta. Lasciateci dire che è davvero bello quando i personaggi famosi usano i social network anche per dirci qualcosa in più rispetto a ciò che vediamo in Tv. Grazie, Talisa, per la tua spontaneità! E un in bocca al lupo per il futuro!