News Amici, Stefano Farinetti contro il Serale: la verità sui tweet

Amici 19, news Stefano Farinetti: le parole del cantante dopo l’eliminazione

Lo abbiamo conosciuto tutti ad Amici 19 e oggi scopriamo qualcosa di più sul suo conto grazie a un’intervista di All Music Italia in cui Stefano Farinetti, ex cantante di Amici di Maria De Filippi, ha raccontato dell’esperienza di quest’anno, di cosa si aspetta dal futuro e dei suoi tweet sarcastici, diciamo così, sul Serale. Stefano ha dichiarato di star bene nonostante l’eliminazione e di essere pronto per le nuove sfide che il futuro gli presenterà: “È un bel periodo – queste le sue parole –, Amici è stata la realizzazione di un bel sogno con le mie forze. Sto cercando di far fruttare questa cosa. Ho avuto – ha poi aggiunto – dei bei feedback anche fuori. Non mi aspettavo questa cosa in realtà, è stata una bella sorpresa!”. Il brano Inadeguato in effetti sta andando molto bene, e possiamo dire che il successo è meritato perché si tratta di un bel pezzo.

News Amici, i tweet di Stefano contro Amici: la verità del cantante

All Music Italia ha parlato soprattutto di argomenti strettamente musicali – il 12 marzo ad esempio uscirà il nuovo singolo Meglio star da soli – ma non ha disdegnato per fortuna domande inerenti alla trasmissione e ai tweet molto contestati che Stefano ha scritto sul Serale. “L’idea di twittare – ha spiegato Farinetti – è venuta dal fatto che su Twitter mi hanno sempre difeso. Quando c’è stara la prima puntata del Serale ho deciso di commentare in modo ironico”. Nessun risentimento però, e ovviamente – almeno secondo Stefano – troppo rumore da parte di chi non lo conosce: “Non sanno che persona sono, non c’erano cattive intenzioni – ha precisato –. L’ho fatto con una buona intenzione. Non volevo che nessuno si offendesse”. Anche perché Stefano ritiene che al Serale di Amici abbiano avuto accesso coloro che lo meritavano davvero e comunque alla fine dei conti “[ha] conosciuto un sacco di persone simpatiche. È stato proprio bello”. Belle parole, non c’è che dire, anche se qualche tweet, caro Stefano, era piuttosto fraintendibile. Diciamolo.

Il futuro di Stefano dopo Amici di Maria De Filippi

Stefano ha poi ricordato un momento spiacevole della trasmissione, quando cioè credeva che i professori ce l’avessero con lui: “C’è stato un momento in cui ero un po’ blastato dai professori – ha raccontato –. Ho perso un po’ di vista il mio percorso. C’erano tanti punti deboli che venivano risaltati dalle mie esibizioni, ma ci ho lavorato”. Ti auguriamo che il tuo lavoro ti porti altrettante soddisfazioni! In bocca al lupo!