Talisa e Javier stanno insieme dopo Amici? Foto, gesti e incertezze

Javier Rojas e Talisa Ravagnani stanno insieme dopo Amici? L’ultimo post della ballerina

Javier Rojas e Talisa Ravagnani al momento formano ancora una coppia. Non abbiamo ancora aggiornamenti importanti sul loro conto ma l’ultimo post della ballerina dedicato proprio al suo danzatore ci fa pensare che nulla sia cambiato rispetto a qualche settimana fa: se andate tra le storie della Ravagnani vedrete che la ragazza ha condiviso una foto in cui si vede Javier aver vinto i vari premi di ieri, a testimonianza del fatto che tiene ancora al loro rapporto e quindi alla felicità di lui. Gli interrogativi però sono tanti, soprattutto dopo la finale. Vi spieghiamo perché.

Talisa e Javier, il comportamento del ballerino non convince

Anzitutto remano contro la storia tutte le vicende che hanno coinvolto Javier ultimamente, dalla richiesta di sentire la sua ex Sol al corteggiamento a Virginia Tomarchio. E questo già dovrebbe bastare per non farci presagire nulla di buono. In realtà ci bastava ma poi Talisa ha pubblicato la storia di cui vi abbiam parlato, e siamo arrivati a conclusioni del tutto diverse: lei e Javier non si sono lasciati e stanno ancora insieme dopo Amici. Certo, Rojas dovrà darle tante spiegazioni e soprattutto giustificarsi del fatto che ieri a domanda diretta di una giornalista sulla donna a cui avrebbe voluto dedicare il premio Javier ha glissato e ha fatto il nome di sua madre: scelta legittima senz’altro ma forse un po’ furba, diciamo così.

La storia di Javier e Talisa: tante incertezze sul futuro della coppia

Le incertezze sul futuro della storia di Javier e Talisa sono insomma tante. Non sappiamo ancora se i due si siano sentiti, e a dire il vero ci saremmo aspettati qualche messaggio carino subito dopo la finale: non sembravano anche a voi innamorati? Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!