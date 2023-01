Tali e Quali, doppia stoccata di Malgioglio a Pelù e ad Alba Parietti

By

Sabato 28 gennaio è andata in onda la semifinale “Tali e quali”. La terza edizione del varietà di Carlo Conti è riuscita a raccogliere ottimi ascolti, nonostante la colossale sfida con “C’è posta per te”. In questa penultima puntata gli imitatori si sono esibiti con le loro performance, pronti ad essere valutati dai 4 giudici del programma: Loretta Gocci, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Claudio Lauretta nelle vesti di Renzo Arbore.

La frecciatina di Cristiano per Alba Parietti

Come suo solito, Cristiano ha rubato la scena con un impressionante look: era, infatti, avvolto da un cappello verde adornato da un enorme fiocco. Inoltre, il cantautore non si è risparmiato nel dare giudizi taglienti ai vari concorrenti e ha anche lanciato qualche frecciatina nei confronti degli artisti da loro imitati.

La puntata si è aperta con un’imitazione di “Beggin” dei Maneskin. Malgioglio ha commentato l’esibizione difendendo prima di tutto il famoso gruppo italiano dalle feroci critiche ricevute dalla stampa americana per il loro ultimo disco, “Rush”. Successivamente, ha ricordato l’imitazione della band fatta da Alba Parietti: “Avrei voluto molta più forza da voi. Ma il complimento che posso farvi è che siete stati molto più bravi di Alba Parietti che l’hanno scorso li ha imitati”. Stoccata, tanto per cambiare, alla showgirl piemontese.

Nell’edizione di “Tale e quale show” del 2021 la Parietti e Cristiano si sono resi protagonisti di varie discussioni a seguito delle esibizioni della soubrette. A quanto pare, il contrasto tra i due continua.

Malgioglio e quel commento su Piero Pelù

Più avanti nella serata, un concorrente ha imitato il leader dei Litfiba, Piero Pelù, con la sua canzone sanremese “Gigante”. Anche questa volta, il conduttore di “Mi casa es tu casa” ha colto la balla al balzo per lanciare un piccante commento nei confronti del cantautore. Parlando con l’imitatore, queste sono state le sue parole: “Comunque sei più bello tu”. Una battuta ironica, ma che non è passata inosservata e ha scatenato ulteriori ironie sul web.

Nel frattempo, sui social in molti hanno ricordato l’esibizione a Sanremo di Pelù sulle note di questa canzone. Allora, il 60enne toscano andò virale per aver finto di ‘rubare’ una borsa a una signora del pubblico mentre cantava. A quanto pare, quel gesto è rimasto impresso nei telespettatori che hanno commentato su Twitter quel famoso momento ‘trash’.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi

Vedendo un’imitazione di Piero Pelù è impossibile non ricordare il grande Fabrizio Frizzi. Il conduttore aveva partecipato ad una delle primi edizione del varietà e aveva lasciato il segno con la sua performance di “Regina di cuori” dei Litfiba. Proprio per questo, nello studio che porta il suo stesso nome, è stato inevitabile citare Fabrizio per ricordare lui e la sua grandiosa imitazione.

Anche sul web, in moltissimo hanno reso omaggio al presentatore. Tra i tanti tweet è spiccato quello dell’ex moglie di Frizzi, Rita Dalla Chiesa. La figlia del generale ha così ricordato l’ex marito: “Di Piero Pelù c’è’ stato solo lui… Fabrizio Frizzi”.