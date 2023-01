Cristiano Malgioglio nomina la ‘rivale’ della concorrenza, ‘sua maestà’ Maria De Filippi, Loretta Goggi lo riprende. ‘L’arbitro’ Carlo Conti, amico di ‘Queen Mary’ (i due hanno persino condotto assieme un Festival di Sanremo), cava tutti dall’impiccio sfoderando la sua solita galanteria e il suo consueto aplomb. Il siparietto è andato in scena nel corso della puntata di Tali e Quali del 14 gennaio, proprio mentre su Canale Cinque Maria De Filippi andava in onda con la corazzata C’è Posta Per Te. A un certo punto Malgioglio ha citato la moglie di Maurizio Costanzo, venendo immediatamente ‘infilzato’ dalla Goggi che gli ha chiesto, tra il serio e il faceto, se fosse obbligatorio far riferimento alla conduttrice pavese. Un’uscita che ha messo un poco in imbarazzo il paroliere, ‘soccorso’ poi da Conti.

Malgioglio, per due volte nell’ultimo anno, è stato tra gli ospiti di Amici, ricoprendo il ruolo di giudice delle gare di canto tra gli allievi del popolare talent show della rete ammiraglia Mediaset. A Tali e Quali, dopo che c’è stata un’imitazione di Michele Bravi – artista per cui Maria De Filippi stravede tanto che in passato lo ha voluto come tutor e lo ha invitato in diverse sue trasmissioni -, la ‘Malgi’ ha ricordato quanto il musicista sia appunto amato dalla consorte di Costanzo. Così ha preso avvio una simpatica e spontanea gag.

“Tanto è vero, cara Loretta, come tu ben sai la nostra grande Maria De Filippi se lo è preso per Amici”, ha dichiarato Cristiano Malgioglio, riferendosi a Michele Bravi. “Se non parli di Maria ti senti male”, la staffilata della Goggi che ha mandato in tilt il paroliere che, imbarazzato, ha replicato: “Perché mi viene spontaneo, ragazzi. Ma è normale cari autori”. “Comunque lei è una grandissima”, ha poi sottolineato Loretta, non volendo creare un caso. Ci ha pensato Conti a risolvere l’impiccio. “Voglio mandare una lettera a C’è posta per te per prendere Malgioglio”, la battuta del toscano.

Conti, una volta di più, ha dimostrato quanto sia lontano da alcune malsane logiche televisive. Ancora oggi, alcuni conduttori di Rai e Mediaset, piuttosto che citare la ‘concorrenza’, fanno salti mortali al limite del ridicolo (come se menzionare qualcuno che lavora altrove spostasse milioni di utenti su un’altra mittente). Non Carlo che, con Maria De Filippi, oltre a condividere una reciproca stima professionale, condivide una sana amicizia.