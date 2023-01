Seconda vittoria consecutiva per C’è posta per te 2023. Anche sabato 14 gennaio il people show di Maria De Filippi ha vinto la sfida degli ascolti tv. A seguire le varie storie di tradimenti, malattie e faide familiari sono state ben 4.895.000 telespettatori con il 30.35% di share.

Niente da fare per Tali e Quali di Carlo Conti, che però è cresciuto rispetto alla settimana precedente raggiungendo 3.508.000 spettatori e il 20.54% di share. Il conduttore Rai può dunque sorridere: andare contro un format così amato come C’è posta per te non è semplice ma il suo show, che vede nel cast concorrenti non famosi, si sta difendendo bene ed è salito sette giorni dopo la puntata d’esordio.

Gli ascolti tv del prime time di sabato 14 gennaio 2023:

Rai Uno, Tali e Quali è stato seguito da 3.508.000 telespettatori con il 20.54% di share;

Canale 5, C’è posta per te ha appassionato 4.895.000 spettatori (30.35%);

Rai Due, Blue Bloods ha convinto 821.000 spettatori (4.12%) nel primo episodio mentre nel secondo 771.000 (4.13%);

Italia Uno, Cattivissimo me 2 ha ottenuto 957.000 spettatori (4.93%);

Rai Tre, Città Segrete ha totalizzato 996.000 spettatori (5.75%);

Rete 4, Ore 15:17, Attacco al treno ha raggiunto 618.000 spettatori (3.3%);

La 7, Sotto il segno del pericolo ha convinto 465.000 persone (2.6%);

Tv 8, 4 Ristoranti ha totalizzato 309.000 spettatori (1.6%);

Nove, Costa Concordia ha raggiunto 236.000 persone (1.30%).

Ascolti tv sabato 14 gennaio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno, Soliti Ignoti ha convinto 4.483.000 telespettatori (22.8%);

Canale 5, Striscia la notizia è stato seguito da 3.910.000 persone (19.9%);

Rai Due, Tg 2 Post ha totalizzato 648.000 spettatori (3.3%);

Italia Uno, NCIS è piaciuto a 1.302.000 telespettatori (6.7%);

Rai Tre, Le parole ha appassionato 972.000 persone (5.10%) nella prima parte e 1.431.000 spettatori (7.3%) nella seconda;

Rete 4, Controcorrente ha ottenuto nella prima parte del programma 758.000 (4%) mentre nella seconda 646.000 (3.3%);

La 7, In onda ha raggiunto 802.000 persone (4.1%);

Tv 8, 4 Ristoranti ha tenuto incollato al piccolo schermo 487.000 (2.5%);

Nove, I migliori fratelli di Crozza è piaciuto a 274.000 (1.4%).

Ascolti tv sabato 14 gennaio 2023: il pomeriggio

Italia Sì! di Marco Liorni su Rai Uno dà del filo da torcere a Verissimo di Silvia Toffanin, in onda da tempo con il doppio appuntamento settimanale.