Anche Elisabetta Gregoraci guarda C’è posta per te. Sabato casalingo per l’ex moglie di Flavio Briatore, che ha rinunciato a qualche uscita col nuovo fidanzato Giulio Fratini o con le amiche per guardare il popolare programma di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. La soubrette calabrese non è rimasta indifferente davanti alla storia di Eleonora e Giulio che ha visto ospite Charles Leclerc, il famoso pilota di Formula Uno.

Elisabetta Gregoraci ha voluto dire la sua su Instagram, dove è una delle soubrette italiane più seguite, e non ha nascosto di aver pianto per quanto raccontato in tv dalla moglie di Maurizio Costanzo:

“Che storia bellissima! Che emozione ascoltare una storia così straordinaria. Mi commuovo guardando C’è posta per te. Sei un ragazzo meraviglioso (riferito a Giulio, ndr) e auguro a te ed Eleonora cose meravigliose. Grazie Maria, è da sempre uno dei miei programmi preferiti”

Elisabetta Gregoraci, dunque, non è riuscita a trattenere le lacrime – come tanti altri telespettatori di C’è posta per te – davanti alla storia d’amore di Giulio ed Eleonora. Una storia che ha lasciato il segno pure in Leclerc, che ha regalato alla coppia un viaggio a Disneyland Paris, alcuni biglietti andata e ritorno per la Sicilia e una serie di gadget autografati della Ferrari.

La storia di Eleonora e Giulio a C’è posta per te

Eleonora è una ragazza di 23 anni affetta dalla sclerosi multipla: da quattro anni è legata a Giulio. La giovane ha voluto fare una sorpresa al suo fidanzato, grande appassionato di motori, per ringraziarlo del fatto di non averla mai lasciata sola nonostante la sua patologia. Non solo: per lei ha lasciato la Sicilia e si è trasferito nel Nord Italia.

Eleonora ha voluto così far conoscere al suo compagno Giulio il suo grande idolo: Charles Leclerc. Quest’ultimo è rimasto molto colpito dalla vicenda e non ha nascosto tutta la propria ammirazione nei confronti del suo fan, che ha dimostrato di amare veramente la sua dolce metà.

Lecrerc ha regalato a Giulio un kit della Ferrari composto dai suoi guanti, cappellini e magliette. In più due biglietti per un viaggio a Disneyland Paris e altri andata e ritorno per la Sicilia. Infine ha concesso alla coppia un selfie ricordo, come richiesto da Eleonora in persona.