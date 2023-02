Stefania Orlando ha fatto il suo ritorno a “Tale e quale show” (per l’occasione ‘Tale e quale sanremo’) durante la prima delle due serate dedicate al Festival della canzone Italiana. La showgirl ha partecipato al programma di Rai 1 nel 2021 ed ha lasciato il segno per aver imitato artiste iconiche come Mina e Fiorella Mannoia. Nel corso di queste puntate speciali i concorrenti dovranno imitare i diverti artisti che hanno fatto la storia di Sanremo. All’ex vippona è toccato di nuovo la Mannoia, con il brano “Come si cambia”, con cui partecipò alla kermesse musicale nel 1984. Nel video di presentazione che anticipava la sua esibizione, Stefania ha parlato inaspettatamente della sua vita privata. L’ex vippona, infatti, è stata recentemente al centro del gossip per la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi dopo quasi 15 anni di relazione.

La conduttrice è stata l’ultima ad esibirsi in questa puntata di sabato 18 febbraio. Prima della performance, è andata in onda una clip in cui si è lasciata andare a delle riflessioni personali. La Orlando ha, infatti, confessato di sentire particolarmente vicino il testo della canzone di Fiorella Mannoia, poiché “essendo tornata single dopo tanti anni, sento questo brano molto affine”. Poi, chiacchierando con l’actor coach Emanuela Aureli – che la incitava a vedere il lato positivo delle cose – la Orlando si è commossa. Leggendo le parole della canzone, Stefania non è riuscita a trattenere le lacrime ed è stata consolata dall’abbraccio della coach.

Le puntate di “Tale e quale Sanremo” sono state registrate a dicembre, pochi mesi dopo l’annuncio della separazione tra la conduttrice e l’ex marito. I due, infatti, hanno comunicato la decisione di terminare la loro relazione lo scorso settembre tramite un post su Instagram. A quanto pare, la coppia non si è più ripresa a seguito della crisi vissuta dopo la lunga permanenza della conduttrice al “Grande Fratello Vip”. Il dolore per la fine della storia, dunque, era ancora molto fresco e Stefania ha mostrato senza remore tutta la sofferenza vissuta in quel duro periodo.

Malgioglio e il commento sulla separazione di Stefania Orlando

L’ex gieffina si è finalmente esibita con il brano di Fiorella Mannoia “Come si cambia” e la sua performance è stata molto apprezzata dai giudici. Loretta Goggi ha elogiato le sue doti canore, mentre Leonardo Pieraccioni è rimasto particolarmente colpito dalla sua forte interpretazione. Spazio, poi, al giudizio di Cristiano Malgioglio.

Dopo aver ricordato la “terribile” imitazione di Caterina Caselli dello scorso dicembre, il cantautore ha poi ammesso di essere rimasto piacevolmente sorpreso dalla performance. In più, ha fatto riferimento alla fine del matrimonio della Orlando: “Penso che quando finiscono le storie d’amore si canta meglio”. Per questo, è riuscita ad interpretare a pieno il brano di Fiorella Mannoia. “Hai messo il cuore”, ha aggiunto. Infine, durante la votazione, Malgioglio ha deciso di mettere Stefania al secondo posto della sua classifica, indicandola come una “donna che ha il cuore spezzato”.