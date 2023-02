Questa sera 18 febbraio è tornato “Tale e Quale Show” con la prima delle due serate speciali dedicate al Festival di Sanremo, che è da poco terminato con la vittoria di Marco Mengoni con “Due vite”. In realtà, il programma è stato registrato lo scorso dicembre, dunque prima che andasse in onda la 73esima edizione della kermesse musicale. Infatti, Carlo Conti ha citato solo Chiara Ferragni tra le co-conduttrici, poiché ai tempi non si sapeva ancora il resto delle donne che avrebbero affiancato Amadeus. In giuria i veterani Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio, ricoperto di fiori per onorare l’evento. Grande assente Giorgio Panariello, impegnato con la sua tournée teatrale. Al suo posto l’amico e attore Leonardo Pieraccioni. Tra gli imitatori ritroviamo molti volti noti delle scorse edizioni, tra cui Alba Parietti, Rosalinda Cannavò, Valeria Marini e Pierpaolo Pretelli. Proprio quest’ultimo, protagonista di molte imitazioni di successo, è stato stroncato dai giudici.

Pierpaolo Pretelli: bocciata la sua imitazione

Terzo in ordine di esibizione, Pierpaolo Pretelli ha dovuto imitare il cantante messicano Luis Miguel con la canzone che portò nel 1985 sul palco dell’Ariston, “Noi, ragazzi di oggi”. La performance del vippone è stata un po’ debole ed ha deluso le aspettative. Sul web c’è chi incolpava la crisi con Giulia Salemi. Ma, come menzionato prima, la puntata è stata registrata mesi fa. Loretta Goggi, gentilmente, ha bocciato l’imitazione, dichiarando di averne viste migliori da parte dello showman. Dello stesso parere anche Pieraccioni, che, però, si è ironicamente complimentato con Pretelli per essere andato avanti nell’esibizione nonostante il macchinista gli abbia tirato un fiore in faccia. Non poteva che unirsi al coro Malgioglio, che ha sottolineato l’immensa differenza rispetto all’originale. Insomma, dopo le ultime trascurabili performance a “Domenica In”, anche questa nuova imitazione non ha ottenuto il successo sperato. Nonostante l’impegno e la buona volontà, l’ex velino continua a non convincere dal punto di vista canoro.

Leonardo Pieraccioni incalza Malgioglio

Leonardo Pieraccioni è subentrato nella giuria di “Tale e quale Sanremo” al posto dell’amico Giorgio Panariello. L’attore si è presentato con una scintillante giacca, pronto sin dall’inizio a competere con Cristiano Malgioglio. Nel corso della puntata, i due non hanno fatto altro che stuzzicarsi con battute e frecciatine.

Dopo l’imitazione di Bianca Guaccero, i due si sono resi protagonisti di uno sketch esilarante. Il regista toscano ha rimproverato al collega di parlare troppo ed ha esclamato: “Non puoi essere la vecchina del quarto piano che rompe i cog***ni”. Dopodiché, per completare la scena, si è alzato per strappare i fiori dalla giacca del cantautore. La gag, però, non è nuova. I due avevano inscenato uno spettacolo simile anche a “Mi casa es tu casa”, quando Pieraccioni implorò Malgioglio di lasciargli finire le frasi senza parlarsi sopra.