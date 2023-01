Pierpaolo Pretelli è tornato a Domenica In, a sorpresa, non essendo stato annunciato tra gli ospiti. Che però l’ex velino avrebbe potuto essere nuovamente coinvolto nello show festivo di Rai Uno lo si era ipotizzato ieri, quando Mara Venier aveva pubblicato sui suoi profili social un video in cui si è immortalata con lo showman in erba durante le prove della puntata odierna. E che ruolo è stato pensato per il compagno di Giulia Salemi? Nel blocco dedicato al Festival di Sanremo è spuntato vestito e truccato da Achille Lauro, imitando il musicista. Un’esibizione simile a quella che si era vista a Tale e Quale, altro show di Rai Uno che ha visto protagonista il giovane.

Conclusa la performance, Pretelli si è seduto al fianco di Mara Venier, non intervenendo più. Sui social, la fanbase dell’ex velino ha fatto cascare una marea di commenti entusiasti. Ci sono però stati anche dei mugugni: c’è chi ha sostenuto che l’ex gieffino vip non debba accettare determinate ospitate e chi ha consigliato agli autori di Domenica In di riservargli maggiore spazio.

Già lo scorso anno il pubblico affezionato alla trasmissione di ‘Zia Mara’ si era diviso. Da una parte coloro che stravedevano per le ‘folate’ del loro idolo, dall’altro coloro che consideravano il suo impiego fuori asse e poco organizzato. In effetti Pretelli non lasciò il segno tanto che sparì dal programma dopo poche puntate, nonostante la Venier aveva dichiarato che avrebbe fatto parte del cast fisso.

Pretelli torna a Domenica In: il pericolo minestra riscaldata

Ora non si sa se Pretelli sarà ospitato anche nelle prossime puntate oppure se la sua imitazione di Achille Lauro sia stata una estemporanea fine a se stessa. Se dovesse tornare in video, il consiglio è quello di pensare per lui un ruolo più dettagliato e di provare a coinvolgerlo maggiormente nelle dinamiche della trasmissione. Utilizzarlo come lo scorso anno sarebbe una minestra riscaldata; minestra che non ha portato frutti e che quindi difficilmente ne porterà in futuro.