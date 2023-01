L’ex velino potrebbe fare presto ritorno in trasmissione. Il video con Mara Venier negli studi di Domenica In scatena le congetture

Cosa ci fa Pierpaolo Pretelli negli studi di Domenica In? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo dopo l’ultimo inaspettato post su Instagram di Mara Venier. Ma si parta dal principio. Durante la scorsa stagione televisiva, Pierpaolo partecipò come concorrente a “Tale e Quale Show“, catturando l’attenzione della nota conduttrice, tanto da volerlo come ospite fisso nella storica trasmissione Rai del dì festivo. L’ex velino ha finito per partecipare a varie puntate del talk show domenicale, senza però mai trovare una collocazione fissa.

Inizialmente all’ex gieffino erano stati affidati giochi come “Pronto chi canta?” e “Il Musichiere”, che però non ottennero il successo sperato. Dopodiché il suo ruolo divenne sempre più marginale, fino alla sua ultima apparizione durante la diretta post-sanremese datata 6 febbraio 2022. Secondo Dagospia, gli ascolti di Domenica In tendevano a subire un evidente calo ogniqualvolta il giovane di Maratea faceva il suo ingresso nel salotto della Venier e pare che sia stato proprio per questo che si decise di limitare la sua partecipazione.

Apparentemente conclusa l’esperienza dalla “zia Mara“, Pretelli fece il suo ritorno in Mediaset con un’intervista da Silvia Toffanin. Negli studi di Verissimo il fidanzato di Giulia Salemi si lasciò sfuggire una stoccata nei confronti di “Mamma Rai”: “Grazie del bentornato a Canale 5. Ho realizzato di essere qui con quest’aria fresca. Perché sai lì ho fatto un po’ l’azione da botulino, ho ringiovanito un po’. Quindi tornare qui a Mediaset e trovare un po’ di freschezza è bello”.

La regina della domenica non prese affatto bene queste parole e definì Pierpaolo un “porello”. Il conduttore del Gf Vip Party tentò di giustificarsi sottolineando il tono scherzoso della sua battuta e ribadendo la gratitudine nei confronti della Venier, la quale però continuò con le frecciatine. Infatti, qualche tempo dopo, durante un’intervista a Stefano De Martino, non perse l’occasione per ribadire, con aria stizzita, che: “Qualcuno qui ha detto che bisogna svecchiare…”

Successivamente, dopo mesi d’incomprensioni, tra i due sembrava essere tornato il sereno. A settembre i due avevano pubblicato una foto su Instagram fatta durante una loro videochiamata, con una didascalia inequivocabile da parte della Venier: “Le nostre risate”. Domenica in è poi tornata in onda con la sua 47° edizione a settembre 2022. Di Pierpaolo Pretelli non c’è stata traccia. Lo showman è tornato a lavorare con Alfonso Signorini, in veste di conduttore del Gf Vip Party su Mediaset Infinity, in compagnia di Soleil Stasi.

Ma l’ultima apparizione social dei due sembra auspicare un inaspettato ritorno del beniamino dei “prelemi“ alla corte della zia della tv italiana. I due hanno infatti pubblicato un video dove si scambiano un lungo e tenero abbraccio proprio negli studi “Fabrizio Frizzi”, durante le prove della puntata di Domenica in che andrà in onda il 22 gennaio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Non si sa ancora se Pierpaolo si trovasse lì semplicemente per salutare colei che l’aveva definito un suo pupillo o se è previsto un intervento del giovane mattatore. In ogni caso, la pace tra i due sembra essere definitiva. Il passato è stato finalmente lasciato alle spalle.