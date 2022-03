Pretelli torna a Domenica In? La risposta sorprendente di Mara Venier

Fino a qualche ora fa davamo per scontato che Pierpaolo Pretelli non sarebbe mai più tornato a Domenica In. In base agli ultimi sviluppi sembrava ormai palese che la “Zia Mara” Venier non avesse più nessuna intenzione di avere il modello in trasmissione. Perlomeno sulla carta, ovviamente. Ma stando ad un recente messaggio della conduttrice via social, le cose potrebbero stare in un altro modo.

Ma perché si dice che Mara Venier avrebbe in realtà ancora intenzione di “tenere la porta aperta” a Pretelli? Tutto nasce da un messaggio pubblicato su Instagram, seppure piuttosto criptico, con il quale la Venier ha lasciato intendere una possibilità che in molti vedevano remota.

In uno degli ultimi post pubblicati dalla Venier, infatti, un’utente ha voluto indagare sul motivo dell’assenza del modello in trasmissione, “preoccupata” per non averlo visto più fra gli ospiti fissi. Alla domanda “Perché Pretelli non c’è più? Mi sono persa qualche puntata” la Venier ha risposto “Per ora non c’è, ma chissà?”. Per onore di cronaca, il commento originale è stato cancellato.

Non sembra, insomma, che Mara Venier abbia intenzione di lasciare a casa Pretelli a tempo indeterminato. In che modo Pierpaolo Pretelli potrebbe ritornare nel programma, in ogni caso, almeno per il momento non ci è dato sapere. La speranza è che gli autori riescano a trovargli una collocazione più degna rispetto al quiz musicale che gli era stato assegnato. Un siparietto, va detto, apparso fin da subito molto raffazzonato.

La news di un possibile ritorno di Pierpaolo Pretelli a Domenica In sorprende soprattutto alla luce dell’ultima frecciatina della conduttrice al suo ormai ex protetto. In occasione dell’intervista a Stefano de Martino di ieri, 27 marzo, la conduttrice non si era certo tirata indietro quando è stato il momento di lanciare una nuova stoccata a Pretelli.

La “guerra”, se così la vogliamo chiamare, era nata quando Pretelli si era permesso (a Verissimo) di sottolineare la necessità di “svecchiamento” di Domenica In. Frasi che non erano certo passate inosservate alla conduttrice che fino a poche settimane prima aveva preso Pretelli sotto la sua ala protettrice.