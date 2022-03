Mara Venier avvelenata a Domenica In: così ha sistemato Pretelli in diretta

La conduttrice veneziana non si lascia sfuggire l’occasione per pungolare l’ex velino di Striscia la Notizia

Mara Venier torna a punzecchiare Pierpaolo Pretelli. Dalla serie: c’eravamo tanto amati… ma ora non più. La vicenda è piuttosto nota: a inizio anno l’ex velino di Striscia la Notizia è stato arruolato a Domenica In in un ruolo indefinito. Dopo qualche puntata in cui lo si è piazzato qua e là, con una serie di performance che non hanno lasciato il segno, Pretelli è poi sparito dal talk di “Zia Mara”. E pensare che quando vi era sbarcato fu tutto un tripudio di complimenti reciproci tra lui e la conduttrice veneta. A un certo punto, però, l’idillio si è rotto e Pierpaolo non ha più messo piede negli studi di Rai Uno. In compenso, una quindicina di giorni fa, è stato intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo e non appena ha iniziato la chiacchierata ha ironizzato sul programma che prima lo ha accolto e poi scaricato.

“Ho realizzato di essere a Canale 5 con quest’aria fresca. Lì ho fatto un’azione da botulino, ho ringiovanito un po’”. Così disse Pretelli a Verissimo riferendosi a Domenica In. Provocò un polverone a cui subito cercò di mettere una pezza, assicurando di aver fatto una battuta scherzosa e innocente senza avere intenzione di canzonare con sarcasmo né la trasmissione di Rai Uno né la conduttrice veneziana.

Mara Venier replicò con uno stringato: “Ok, tranquillo Pierpaolo, tutto chiaro… ci vediamo presto”. Dunque, ogni cosa è stata risolta a tarallucci e vino? Tutto bene quel che finisce bene? A quanto pare no, perché la conduttrice veneta, nel corso della puntata di Domenica In andata in onda il 27 marzo, non appena le si è presentata l’opportunità di rifilare una stoccata a Pretelli, non se l’è lasciata sfuggire.

Domenica In, Mara Venier risponde a distanza a Pierpaolo Pretelli

La staffilata è arrivata mentre la “Zia” stava conversando con Stefano De Martino, uno degli ospiti della puntata. “Qualcuno qui ha detto che bisogna svecchiare…”, ha scandito con velenosa ironia la Venier, evidentemente riferendosi alle parole di Pretelli. Per essere ancora più esplicita, ha ripetuto il concetto: “Ha detto che bisogna svecchiare!”. Quindi si è lasciata andare a una risata canzonatoria. “Non c’è bisogno di svecchiare, non ne sentiamo l’esigenza”, il commento di De Martino che ha fatto da spalla alla padrona di casa. Il feeling tra Domenica In e Pretelli è stato forse intenso, senza dubbio breve.