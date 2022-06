Prelemi, siparietto sulle nozze: Pretelli glissa, Giulia lo ammonisce

Ma Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi quando si sposano? Questa è la domanda che gli scatenatissimi fan dei Prelemi si fanno fin da quando i due hanno iniziato la loro relazione all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il loro rapporto è apparso fin da subito talmente forte e appassionato che sono in molti a pensare che i due siano una coppia perfetta per l’altare.

Il problema è che, almeno per il momento, all’interno della coppia non sembra esserci un vero e proprio accordo a riguardo. O forse, chi lo sa, si tratta di una semplice ritrosia, legata al fatto che di un argomento così delicato i due non hanno granché voglia di parlare nel dettaglio, per tutelare la loro privacy.

Eppure, proprio di recente, Giulia Salemi si è resa protagonista di un gesto che sembra avere, a modo suo, un significato preciso. L’influencer persiana, ospite del matrimonio degli amici Giorgia Venturini e Marco De Santis, si è lanciata di peso verso il bouquet, che ha afferrato subito senza lasciare spazio alle altre donne presenti. E questa, tra l’altro, non è nemmeno stata l’unica occasione in cui si è appropriata del tanto ambito mazzo di fiori tirato in aria dalla sposa di turno.

Come l’avrà preso questo gesto, dunque, Pierpaolo Pretelli? Il modello e ex velino ha avuto la possibilità di rispondere a questa domanda pochissime ore fa, in occasione dell’ultima puntata di questa stagione di Isola Party con Ignazio Moser e Valentina Barbieri.

Giulia Salemi afferra il bouquet della sposa: la reazione di Pierpaolo Pretelli

Quando Ignazio Moser ha incalzato Pierpaolo sull’argomento, quest’ultimo ha fatto il vago, glissando clamorosamente. Il modello ha scherzato, ridendo di gusto, fingendo di non aver sentito la domanda e che il segnale del collegamento fosse pessimo.

A questo punto è intervenuta Giulia Salemi che ha commentato, stizzita: “Lui è il primo che mi dice vai amore, prendilo […] Io sono veramente stanca di te, poi quello non è nemmeno il mio secondo bouquet è il mio terzo bouquet!”. Pierpaolo Pretelli ha rincarato la dose, prendendo in giro la fidanzata e dicendole: “Ti sei lanciata che parevi Buffon […] Sai che c’ho una scaramanzia che più bouquet prendi più cala la possibilità di sposarti?”. Giulia Salemi, stanca di questi continui tira e molla, ha poi aggiunto: “Io sono veramente stanca di te!”.

Pretelli, furbescamente, ha poi spostato l’attenzione sul suo intervistatore, visto e considerato che il pubblico ha grosse aspettative anche riguardo alle eventuali nozze di Ignazio Moser con la sua storica fidanzata, Cecilia Rodriguez.